L'opérateur espagnol de recharge électrique Zunder s'installe en France

Nouvel acteur dans le monde de la recharge électrique, l'opérateur espagnol Zunder prépare activement le déploiement de ses premières bornes de charge rapide en France. Créée et dirigée par Daniel Pérez, l'entreprise a en effet remporté un appel d'offres lancé par Alicorne, société concessionnaire de l'autoroute A88 située en Normandie, pour électrifier l'aire du Pays d'Agentan.

Accessible par l'autoroute, mais aussi via le réseau secondaire (RD 924), la station de recharge ultra-rapide Zunder sera dotée de 12 points de charge. Les bornes installées délivreront jusqu'à 300 kW, précise l'opérateur. Ce dernier ajoute que cette infrastructure de recharge sera protégée par « un auvent photovoltaïque permettant d'utiliser l'énergie solaire pour recharger les véhicules électriques ».

Des bornes de recharge rapide et de la technologie

Plus en détails, les bornes déployées proviendront du catalogue des fournisseurs Kempower et Ingeteam, « déjà utilisées sur les stations de recharge en Espagne et qui mettent à disposition de l'utilisateur tout le développement technologique interne de Zunder ».

En outre, les automobilistes s'arrêtant dans cette station bénéficieront de la fonctionnalité Plug&Charge qui lance la session de recharge automatiquement, une fois le véhicule connecté à la borne. « Ils pourront également démarrer une session de recharge par le biais de l’application Zunder », rassure ce nouvel acteur.

En attendant la mise sous tension de cette première station française – encore en travaux – et afin de faire connaître ses services des automobilistes, Zunder annonce l'installation d'une borne éphémère, accessible dans les prochaines semaines.

Zunder à l'assaut de l'Europe du Sud

Après avoir déployé ses premières bornes sur son marché domestique, l'opérateur Zunder entend proposer ses services à l'international. La France fait partie des premiers pays européens à bénéficier de son expérience, avant l'Italie et le Portugal « inclus dans les plans de croissance internationale à moyen terme » puisque la société entend mettre à disposition 4 000 bornes et en gérer près de 40 000 d'ici à 2025 pour devenir ainsi « le réseau de recharge de référence pour tous les utilisateurs de véhicules électriques en Europe du Sud ». Une ambition dotée d'un plan d'investissement de 300 millions d'euros.