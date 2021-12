L’optimisation de l’activité VO à marchands avec AUTO1.com

Initié en toute discrétion en 2018 dans une seule concession du groupe, la collaboration entre AUTO1.com et le géant de la distribution Gueudet est désormais officiel. C’est, à n’en pas douter, la meilleure illustration de sa réussite sur un canal particulièrement exigeant, les ventes à marchands, où les marges serrées peuvent rapidement s’évaporer. Et effectivement, les résultats sont au rendez-vous : process de reprises fluidifiés, taux de rotation optimisé, gain de temps sur les négociations et marges nettes orientées à la hausse. Le partenariat s’étend désormais à l’ensemble des concessions du deuxième groupe de distribution automobile de France.

Comment expliquer ce succès ? Brice Miraux, Directeur Remarketing France chez AUTO1.com, énonce deux principes, la simplicité et l’efficacité : « Simplicité d’usage et d’appropriation par les équipes VO des concessions, avec le support de nos équipes, d’autant plus que les clients connaissent le plus souvent notre plateforme web, dans la mesure où ils l’utilisent pour s’approvisionner en VO ; efficacité avec un travail rigoureux sur toutes les étapes du process et le mariage réussi entre des outils digitaux innovants et une dimension humaine focalisée sur la proximité ».

La data, clé d'une bonne offre de reprise

Dans un premier temps, AUTO1.com s’engage à délivrer rapidement une proposition de reprise fiable. « Quelques informations sont à renseigner dans notre module dédié pour proposer un prix adapté au marché. Pour cela, nous nous appuyons ensuite sur notre vaste base de données – nous avons créé nos propres algorithmes alimentées par les plus de 2,5 millions de transactions réalisées via notre réseau d’approvisionnement de 400 agences en Europe qui traitent plusieurs centaines de milliers de véhicules chaque année », explique Brice Miraux, avant de poursuivre : « Nous avons créé des algorithmes performants et nos équipes interviennent pour s’assurer de la conformité des données, apprécier certains détails et ainsi affiner le prix. » Avec l’indicateur de prix d’AUTO1.com, aussi disponible avec l’application EVA, la majorité des véhicules sont vendus en quelques jours ! Les véhicules restants trouvent preneur en moins de neuf jours.

Après cette étape, dans un délai de 48 heures, un expert du groupe vient inspecter physiquement le véhicule pour pouvoir assurer sa mise en ligne en toute transparence. « Nous avons retenu l’option de la vente en l’état, car les marchands sont bien organisés pour le reconditionnement des véhicules. Nous les laissons ainsi libres de leurs choix, tout en collant au plus près des différents niveaux d’arbitrage qui existent en Europe », précise Brice Miraux.

Un paiement immédiat au service de la trésorerie des concessionnaires

Enfin, pour la finalisation de la transaction, AUTO1.com gère les volets administratifs et réglementaires, ainsi que l’enlèvement et le transport des véhicules. « Au bilan, nous constatons qu’en moyenne, le véhicule est vendu et payé en 5 jours. En effet, nous suivons la règle du paiement immédiat, voiture par voiture, ce qui nous différencie de nombreux concurrents appliquant le paiement par lot et différé », souligne Brice Miraux. Meilleurs prix de vente et process accéléré pour une optimisation des flux de trésorerie, un combo gagnant qui a séduit la direction générale du groupe Gueudet, confortée par l’accompagnement des gestionnaires de comptes dédiés d’AUTO1.com. D’autant que cela dégage du temps pour les vendeurs VO du groupe, qui peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Sur un marché du VO à la fois porteur et tendu, du point de vue des approvisionnements, AUTO1.com fait valoir son positionnement indépendant, ainsi que sa double maîtrise des outils digitaux de dernière génération et du terrain. Polyvalent, s’adaptant à tous les professionnels de l’automobile, le groupe fourmille encore de projets. « Nous inscrivons nos solutions dans une logique d’amélioration permanente, notamment d’un point de vue technologique, d’intégration informatique, et nous avons aussi quelques idées, que ce soit pour encore mieux professionnaliser la reprise chez les marchands indépendants ou pour optimiser la gestion des buy back des constructeurs, par exemple », conclut ainsi Brice Miraux.

Contacts utiles :

Numéro de téléphone : 01 84 88 97 47

E-mail : remarketing-ops-fr@auto1.com

Inscrivez-vous sur le site auto1.com

Chiffres clés

+ de 30 pays couverts en Europe

+ de 60 000 clients marchands connectés

+ de 2,5 millions de véhicules vendus depuis 2012

2,83 milliards de chiffre d’affaires en 2020

Contenu proposé par Auto1.com