L’OTRE demande le maintien des aides sur le carburant au-delà du 31 juillet 2022

Alors que le gouvernement a annoncé sa volonté de maintenir une aide sur le carburant plus significative et plus ciblée au-delà du 31 juillet, l’OTRE demande le maintien et le renforcement de l’aide à destination des transporteurs routiers sur les carburants, déjà en place depuis le 1er avril 2022.

L’organisation professionnelle attend que cette aide soit directement gérée par l’administration fiscale par l’application d’un système de remboursement mensuel basé sur les litres consommés au cours du mois précédent, sans qu’il soit pris en compte dans les indices du CNR, garantissant ainsi que cette mesure bénéficie bien uniquement et directement aux transporteurs.

Sur le plus long terme, la fédération appelle à l’instauration d’une « énergie professionnelle » pour les acteurs de la route afin de maîtriser le coût de l’énergie pour les transporteurs qui doivent être mis à l’abri de fortes et imprévisibles fluctuations de ce poste représentant l’une des principales charges des entreprises.