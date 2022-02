L’outil de gestion de flotte de Traxall assure aussi la recharge à domicile

Filiale du Groupe Faubourg, acteur majeur de la réparation automobile et des services de mobilité en France, Traxall France s’appuie sur plus d’une vingtaine d’années d’expérience. Comptant plus de 60 000 véhicules gérés – quand son réseau européen et sud-américain Traxall International assure la gestion de plus de 200 000 véhicules –, l’entité se doit d’évoluer perpétuellement en fonction des besoins de ses quelque 65 sociétés clientes. Pour assurer la transition énergétique des flottes de celles-ci, imposée par les récentes lois LOM et Climat et résilience, Traxall France s’engage à répondre aux interrogations des gestionnaires de parc via son logiciel Trax-IT.

Ce dernier a en effet été amplifié de nouveaux modules : le Profiler et l’Energy Manager. Le Profiler a pour rôle de réaliser un audit précis des usages des collaborateurs/conducteurs et donc de déterminer leur éligibilité à un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Une fois que les besoins du salarié bénéficiaire ont été identifiés, le module Energy Manager internalise le processus de commande du véhicule. Le tout en tenant compte du catalogue fixé par l’entreprise ainsi que des conditions d’attribution paramétrées dans la car policy.

Traxall s’empare du sujet de la recharge à domicile

Et parce qu’une voiture électrifiée qui ne pourrait être rechargée ne sert à rien, l’Energy Manager se charge aussi, lorsque l’habitation du collaborateur s’avère éligible, à intégrer au processus de commande l’installation d’une borne de recharge à domicile. Pour cela, Traxall mandate un installateur partenaire qui traite en direct avec le salarié. La borne faisant l’objet d’un contrat de location longue durée, le gestionnaire de flotte peut même la réattribuer à un autre employé si celui équipé vient à quitter l’entreprise, comme cela se fait pour les voitures de fonction. Une méthode par étape qui permet à chaque partie impliquée d’avoir une visibilité, en temps réel, sur l’ensemble de la procédure et d’adapter les options aux différents cas de figure qui se présentent.