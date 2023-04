L'UCPA renouvelle sa flotte de véhicules avec Mobilease et Toyota

Réputée pour ses colonies de vacances proposées aux plus jeunes, les séjours sportifs à destination des adultes ainsi que ses formations aux métiers de la jeunesse et du sport, l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) dispose aussi d'une importante flotte de véhicules. Cette dernière étant plus particulièrement composée de ludospaces et vans destinés au transport des vacanciers et autres clients.

En vue de renouveler son parc automobile, l'UCPA s'est rapproché de Mobilease, cabinet de conseil en solutions de mobilité et d'optimisation des coûts des flottes automobiles. Pour mémoire, cet acteur qui s'adresse plus particulièrement aux indépendants, PME/TPE et ETI disposant de 50 à 500 véhicules en parc, intervient sur les périmètres du courtage en financement (LLD, LOA, ...), de l'audit et des appels d'offres, du fleet management et des conseils en éco-mobilité.

Un parc badgé Toyota

Dans le cadre de ce contrat, une importante commande de véhicules a été passée auprès du constructeur japonais Toyota, par le truchement de Toyota-Lexus SIVAM by autosphere. D'après les premières images publiées sur les réseaux sociaux, ce sont des Toyota Proace City Verso et Toyota Proace Verso qui vont entrer dans la flotte de l'UCPA.

Une première dotation d'une cinquantaine de véhicules est en cours de préparation en vue d'une livraison prochaine.