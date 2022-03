L’UGAP ajoute 20 nouveaux modèles à son catalogue

« Nous continuons à couvrir un nombre important de segments, de la petite citadine au grand SUV, tout en actualisant notre offre afin d’y intégrer les modèles les plus récents » fait savoir Florian Prévost, chef de département achats véhicules légers à l’UGAP. Voilà pourquoi la centrale d’achat public propose désormais aux acheteurs publics une gamme de voitures enrichie. Couvrant 13 catégories de véhicules, l’offre de l’UGAP intègre désormais quelque 20 nouveautés roulantes, portant ainsi le nombre de modèles disponibles à plus de 50 dès le début du mois d’avril.

Sélectionnés après un appel d’offres « afin de répondre plus largement aux demandes des acheteurs publics » précise l’UGAP, ces véhicules particuliers et utilitaires légers portent les logos de dix marques, françaises comme étrangères, parmi lesquelles Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Skoda ou encore Volkswagen.

Suivre le marché et ses tendances

Au rayon des petites citadines on note ainsi l’apparition de la Peugeot 208 thermique, de la Ford Fiesta carburant au E85 ou de la Volkswagen Up ! alimentée au GNV. Les nouvelles berlines, toutes pouvant être choisies en versions hybrides rechargeables, sont au nombre de trois également : la Citroën C5X, la DS9 et la Skoda Octavia. Les SUV vont, eux, du Ford Puma au Renault Arkana en passant par le Skoda Enyaq. Quant aux VUL, ils comptent le Citroën Jumper et l’Opel Combo thermiques, de même que le Ford Transit Custom / Ford Tourneo Custom en PHEV et E85. De quoi accompagner la transition énergétique des flottes du secteur public.

À noter qu’en plus d’étoffer son catalogue de véhicules, l’UGAP poursuit son rattachement à de nombreux acteurs de la mobilité. Dernier en date : Alyce, société française spécialiste du comptage de flux (vélos, véhicules, voyageurs...) dont l’outil de mesure aide les collectivités à analyser et penser l’aménagement des infrastructures de transport du territoire.