L’UGAP intègre une nouvelle entreprise à son catalogue

Agrégeant des données mobilité et fondée à Lyon en 2000, l’entreprise Alyce procure aux pouvoirs publics la matière utile pour suivre l'évolution des pratiques de déplacement afin d'analyser et penser l’aménagement des infrastructures de transport du territoire. Une activité qui permet désormais à cette entité d’être référencée au catalogue de la première centrale d’achat généraliste de France, l'UGAP. Une adhésion logique mais néanmoins facilitée puisque la solution logicielle Alyce appartient à la bibliothèque d’éditeurs de SCC, titulaire d’un marché avec l’UGAP.

Pour Alyce, ce référencement dans le catalogue de l’UGAP constitue « une formidable opportunité » admet Ismaël Hachem, à la tête de l’entreprise. Pour cause : cela rend ses offres « davantage accessibles auprès de nos clients du secteur public. » Il n’est en effet plus nécessaire, pour eux, de passer par la case des appels d'offres étant donné que les procédures juridiques ont déjà été accomplies par la centrale d’achat public. Les dispositifs “Observer by Alyce” – smart box installées aux points d’entrée et de sortie des villes pourvues de capteurs comptant et catégoriser les véhicules – ou encore “MyGIS” – application cartographique – se trouvent ainsi regroupés en un seul outil, simplifiant l’étude territoriale des mobilités.