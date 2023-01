L'Ugap référence Flex de Zenpark Pro

Pour faire face à ces enjeux, Zenpark propose une solution de gestion et d’optimisation du stationnement des collaborateurs, baptisée Flex. Disponible sur le web et les mobiles, elle est désormais référencée par l’Ugap (Union des groupements d'achats publics), permettant ainsi à l'ensemble des acteurs publics de mettre en œuvre la solution sans lancer de consultation préalable. Ce choix a été opéré afin d'offrir aux administrateurs une solution de gestion simple et digitalisée tout en assurant aux collaborateurs de pouvoir réserver leur place au sein du parking de leur entreprise de manière fluide et rapide. Les gestionnaires peuvent également organiser les utilisateurs en différents groupes disposants chacun de droits d’accès différents. L’Ugap a également choisi la solution Zenpark Pro Flex pour « la qualité de ses interfaces ainsi que son programme de formation complet ».