L’UGAP facilite les achats publics éco-responsables

Avec la loi « Climat et résilience » ainsi que les quotas d’achat en matière de véhicules à faibles émissions de CO2, c’est-à-dire rejetant moins de 60g/km, – à hauteur de 20% pour les collectivités, 50% pour l’État et ses établissements publics –, faire un choix raisonné est devenu complexe pour les responsables d’achats. Afin de les accompagner et de les aiguiller au mieux dans leurs démarches, l’Ugap a donc décidé de regrouper, sous une « offre climat », l’ensemble des produits, solutions ou services disponibles sur le marché tels que la formation ou le conseil dans la transition énergétique et écologique Une étude fastidieuse opérée en amont

Englobant près de 5 000 références, le panel est amené à évoluer en fonction des lancements d’offres et des retours clients. Le travail d’analyse et de tri entrepris par l’Ugap, lui, s’est appuyé « chaque fois que cela a été possible, sur des labels comme NF environnement, Ecolabel Européen, Ecolabel L’Ange Bleu », énumère Nathalie Schipounoff. « Cette sélection a fait l’objet d’échanges entre les chefs de produits, les acheteurs, les experts RSE de l’Ugap et ses fournisseurs. Nous avons également contacté l’Agence de la Transition Ecologique (Ademe) concernant les labels environnementaux qu’elle recommande », certifie la directrice marketing de l’Ugap.

>> A LIRE AUSSI : L'Ugap développe la vente en ligne de véhicules légers

Sur son site, la centrale d’achat public – dont plus de 78% de ses fournisseurs sont des PME/ETI et 86% des marchés comportent une disposition RSE – incite donc, au travers d’une navigation claire, à visiter les offres de produits et services mis en place dans le domaine de l’informatique, du mobilier ou de l’équipement. De même, parmi les solutions mises en avant, on retrouve des thématiques comme la mobilité durable, le green IT (regroupant par exemple l’audit SI ou les accessoires reconditionnés), la gestion des déchets ou encore l’économie circulaire. Autant de champs d’action qui dépassent la simple intégration de véhicules propres en flotte…