L'union des groupements de concessionnaires (AGGS) est en ordre de marche chez Stellantis

Sous la direction générale de Jacques-Edouard Daubresse, ces Groupements ont décidé de mettre en commun leur expérience, leurs travaux, leurs réflexions afin d’assurer sur le long terme la rentabilité et la pérennité des Concessionnaires français du Groupe Stellantis. A cette fin, ils ont décidé la constitution de cette association afin de pouvoir affirmer l’existence d’une cohésion des réseaux travaillant avec le Groupe Stellantis et de pouvoir mettre en commun les ressources nécessaires à la défense de leurs intérêts.

Cette défense de leurs intérêts est, en effet, au coeur de ce nouveau groupement. Les discussions avec Stellantis dans le cadre de la mise en place des prochains contrats d'agence à partir de janvier 2024 en Europe restent tendues et incertaines dans les mois à venir.

Cette structure sera donc chargée de la coordination et de l’animation des sujets transversaux communs à tous les distributeurs Stellantis à commencer par la future gouvernance, en partenariat avec Stellantis, des nouveaux contrats de distribution et de réparation actuellement en négociation. Elle s’appuie sur les ressources de chaque Groupement et les complète si besoin. En étroite collaboration avec leurs Secrétaires Généraux, elle travaille au service des différents Groupements qui conservent pleinement leur rôle et leurs attributions. Notamment, les sujets opérationnels et commerciaux continueront à être discutés et défendus par chaque Groupement avec chacune des Marques.