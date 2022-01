L'Union des Métiers de la Mobilité fin prête

Créée en 2020 conjointement par la FFC, le SPP et l'Unidec, l'U2M a pour vocation de porter et de défendre la voix de ces membres sur les sujets de la mobilité en France et en Europe. L'Union des Métiers de la Mobilité regroupe aujourd'hui près de 1 500 carrossiers, réparateurs, 600 écoles de conduite et les plus grands réseaux de pneumaticiens et manufacturiers. Sa présidence est tournante entre les membres, et actuellement assurée par Jean-Louis Buscaren, ancien président de l'Unidec. Il est entouré de Dominique Stempfel, président du SPP, et de Patrick Nardou, président de la FFC Mobilité Réparation et Services. Les trois secteurs réunis sous l'Union entendent constituer une force auprès des pouvoirs publics et des instances professionnelles.

Après un an de développement, l'U2M va désormais s'exprimer et prendre position sur un certain nombre de sujets, comme l'évolution de la réglementation, l'approvisionnement et prix des matières premières, sécurité, formation et recrutement ou encore développement durable et digitalisation, etc. Le président de l'U2M commente : « Tous ces sujets touchent à la mobilité et comportent des implications pour chacune des composantes de l'U2M et des métiers qui composent la filière, c'est ce qui fait notre force. » Par ailleurs, l'Union des Métiers de la Mobilité sera présente aux différents rendez-vous des filières automobile et VI organisés par ces membres (Equip Auto, Solutrans, Rencontres de la Filière VI-VU, Rencontre de la Filière Automobile).