L'Union européenne cartographie les écosystèmes de données dans la mobilité et la logistique

PrepDSpace4Mobility, composé de 17 partenaires paneuropéens dont EIT Urban Mobility, dévoile la création d'un inventaire des écosystèmes de données en Europe. Cet inventaire recense près de 400 initiatives de partage de données dans le secteur de la mobilité et de la logistique, dont 229 d'entre eux sont disponibles sur une carte interactive. La carte PrepDSpace4Mobility permet de collecter des données à travers l'Europe sur le fret et la logistique. Les premiers résultats de l'analyse, présentés à l'occasion d'un forum, montrent que les écosystèmes de donnent utilisent diverses architectures de référence et divers éléments de plusieurs modèles. Ils montrent également l'importance d'une mise en œuvre de politiques d'accès et d'utilisation des données Un second forum se tiendra en juin pour présenter les résultats détaillés de l'enquête, avec un accent mis sur les cadres commerciaux, juridiques et de gouvernance, techniques et opérationnels autour du partage de données au sein d'un écosystème de données. L'analyse de ces écosystèmes et de leurs caractéristiques devrait permettre de découvrir des informations qui guideront le consortium pour proposer des éléments de base communs pour un futur espace européen de données pour la mobilité. Et, dans un second temps, PrepDSpace4Mobility entend définir un « terrain d'entente et tirer des conclusions sur des cadres de gouvernance appropriés pour un accès facile, sécurisé et transfrontalier des données pour les passagers et le fret au sein de l'Union européenne. » Selon l'Union européenne, cette utilisation transfontalière devrait générer 270 milliards d'euros supplémentaires de PIB pour les Etats membres d'ici à 2028.

Pour mémoire, PrepDSpace4Mobility contribue à la stratégie de la Commission européenne pour les données, en cartographiant les écosystèmes de données de mobilité et de transport existants. Lancé en octobre 2022, PrepDSpace4Mobility est dirigé et coordonné par acatech (Allemagne), les activités sont menées par Amadeus SAS (France), EIT Urban Mobility, FIWARE (Allemagne), FhG (Allemagne), IDSA (Allemagne), iSHARE (Pays-Bas), TNO (Pays-Bas), USI (Allemagne), VTT (Finlande), EMTA (France), Groupe ADP (France), KU Leuven (Belgique), ERTICO (Belgique), BAST (Allemagne), UIH (Hongrie) et MDS (Allemagne). La Commission européenne a consacré un million d'euros, financé dans le cadre du programme Europe numérique, pour une durée d'un an.