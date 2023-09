L’Union TLF dévoile des indicateurs moroses pour les transports de fret

L’union des entreprises du transport et de la logistique de France (TLF) a présenté ses indicateurs de la situation des transports de fret depuis un an. Déjà détériorée, la tendance ne semble pas être sur le point de s’améliorer.

Si la consommation des ménages en biens ne progresse pas, il est difficile pour les transporteurs d’être optimistes. Dans son bilan de septembre sur les indicateurs de la situation des transports de fret depuis un an, l’union des entreprises du transport et de la logistique de France (TLF) rappelle ainsi que les « facteurs sont mal orientés. » Ainsi, en volume sur un an, il a été constaté en juin dernier que l’ensemble de la demande en biens a perdu 4,5 %. Seule statistique de consommation invitant à un semblant d’optimisme, le segment alimentaire – qui constatait une baisse de 10 % en avril-mai – ne perd plus que 7,2 %. Une détérioration toujours considérable mais qui pourrait indiquer que le point bas est enfin dépassé.

Pas encore les effets d’une réindustrialisation

Quant à production industrielle, ce sont les disparités entre les différents secteurs qui intriguent le plus. Ainsi, si les matériels de transports gagnent 10 points – de juin 2022 à juin 2023 –, le segment bois-papier-imprimerie chute de 11 % sur la même période. Ces importantes différences permettent en partie de conserver une stabilité globale, avec une légère perte de 0,2 % sur un an. La production misait néanmoins sur l’accentuation d’une réindustrialisation à l’échelle nationale. Action qui se fait encore espérer.

Un solde d’opinion au plus bas depuis dix ans

Enfin, l’importation de conteneurs est encore en difficulté. Haropa Port – qui couvre l’espace fluvio-maritime de l'axe Seine entre le Havre, Rouen et Paris – souffre d’une perte de 12 points au deuxième trimestre 2023. Seul signe d’amélioration, le rythme baissier semble ralentir pour atteindre les -2,2 % en juillet. Toute cette conjoncture participe à la faible tendance prévue de la demande des dirigeants du transport routier de marchandises (TRM), dont le solde d’opinion en juillet 2023 est établi par l’Union TLF à -24,1 %. Cela fait dix mois que ces estimations évoluent sous leur moyenne de long terme. Si on oublie la période COVID, ce sont les anticipations les plus baisses qu’ait connu le secteur depuis 2013.