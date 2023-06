L’Union TLF dévoile son nouveau baromètre

L’union des entreprises du transport et de la logistique de France (TLF) dévoile son baromètre semestriel. Ce dernier analyse en détail la plupart des statistiques publiques des transports de fret et de la logistique (transports routiers, maritimes et aériens, logistique, déclarants en douanes enregistrés).

Dans un contexte international mouvementé, l’économie et l’emploi font preuve de résistance. La récession tant redoutée n’a pas eu lieu et sera peut-être évitée. Malgré le ralentissement de la production intérieure et le recul de la consommation, en particulier alimentaire, les créations d’emploi ont encore été nombreuses dans l’Hexagone. Pour autant, le ralentissement conjoncturel n’en est pas moins marqué. La Banque de France anticipe ainsi une croissance du PIB particulièrement ralentie, à seulement + 0,6 % en 2023, contre + 2,6 % l’année précédente.

Le fret routier résiste

L’activité du transport routier de marchandises surprend avec une hausse de 5 % sur un an au quatrième trimestre 2022. Ce dynamisme s’est toutefois essoufflé début 2023. Le climat des affaires du transport routier de marchandises s’est en effet nettement dégradé en ce début d’année. En février, le chiffre d’affaires du secteur ne progresse plus que de 2 % sur un an. En considérant l’augmentation annuelle des prix (+ 10 % à fin 2022), cette évolution traduit un décrochage des volumes de l’ordre de 5-8 %. L’opinion des dirigeants quant à la demande des prochains mois demeure nettement négative. Porté par les prix du carburant, le chiffre d’affaires sectoriel a progressé de 11 % en 2022. Les répercussions du gazole sur les prix du transport routier de marchandises n’ont toutefois été que partielles. Sous pression concurrentielle, de nombreux transporteurs ont en effet consenti des marges réduites. C’est là une stratégie dangereuse qui ne peut tenir dans le temps, sans quoi le secteur pourrait endurer une vague de défaillances et un ajustement de l’emploi. Après de nombreuses embauches en 2020-2021, l’emploi du transport routier de marchandises n’a d’ailleurs pas progressé en 2022 (431 000 salariés fin décembre).

Le stockage et l'entreposage se maintiennent

En 2021, l’activité logistique avait progressé de 9,8 %. Sa croissance s’est maintenue en 2022, bien qu’à un rythme moindre (+ 3,9 %). La fin d’année pointe néanmoins un ralentissement plus significatif, avec un quatrième trimestre en hausse de seulement 1,8 % sur un an, et en baisse de 0,8 % relativement au trimestre précédent. La progression du chiffre d’affaires (+ 8 % en 2022) est portée à la fois par les volumes et les prix. Ce chiffre d’affaires mensuel étant stable depuis l’été 2022, sa progression annuelle ne repose que sur le premier semestre de l’année. Côté immobilier logistique, la demande placée se maintient à un niveau satisfaisant, bien qu’en net retrait relativement à l’année précédente (- 21 % sur un an au premier trimestre 2023). L’investissement a battu des records l’an dernier, grâce aux négociations conduites avant le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine. Les investissements de fin 2022 et début 2023 pâtissent pour leur part du contexte macroéconomique.

Les conditions d’une reprise graduelle se dessinent

En ce début d’année, le ralentissement de l’économie mondiale s’avère moins prononcé qu’anticipé. L’activité chinoise a vigoureusement rebondi depuis sa levée des restrictions sanitaires en fin d’année dernière. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement s'estompent. Les cours de l’énergie et des denrées alimentaires brutes sont retombés. Soucieuses de ne point trop pénaliser l’investissement et l’activité des entreprises, plusieurs banques centrales de premier plan ont annoncé un assouplissement de leurs politiques monétaires ; ce qui n’est toutefois toujours pas le cas de la Banque centrale européenne. Pour l’heure, l’emploi américain et européen résiste. Un redémarrage progressif s’observe dans de nombreux pays émergents et en développement. De fait, l’atonie de l’activité se concentre dans les économies avancées, en particulier en Europe.