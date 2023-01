L’usage du parking d’entreprise décrypté par Sharvy

Un premier constat marquant : en moyenne, le parking d'une entreprise est dimensionné pour permettre à seulement 1/3 des collaborateurs de se garer. Autrement dit, le stationnement est prévu au plus juste, et les sites sont chroniquement en pénurie de places alors qu'en moyenne 75 % des collaborateurs viennent au travail en voiture. Les coûts directs d’un parking sont aussi un repoussoir dans les décisions de réservation à l’année de parkings additionnelles pour une direction des achats alors que, dans la plupart des grandes villes, une place coûte entre 1 500€ et 2 000€ à l’année.

« En ville ou sur les zones d’activité, pour des questions tout simplement de disponibilité physique en places sur le site, les entreprises ne couvrent jamais tous les besoins théoriques de parking de leurs équipes. Or, des pics de fréquentation ont toujours existé de façon structurelle mais ils sont aujourd’hui de moins en moins prévisibles avec le télétravail. Une application d’attribution automatisée comme Sharvy, révèle toute son utilité pour l’optimisation de la ressource. Utilisée au quotidien comme une nouvelle habitude, l’application devient un réflexe d’usage. Car que le parking soit plein ou pas, le conducteur ne le sait pas à l’avance, alors, il préfère prendre les devants et réserver sa place ! Il y gagne en tranquillité d’esprit », explique Stéphane Seigneurin, CEO.

Des parkings en évolution

Autre constat fait par Sharvy, l'évolution des parkings qui doivent s'adapter à un marché en pleine transformation. Plan de Mobilité Employeur, Loi Grenelle 2, Programme Advenir… le parking d’entreprise est impacté par des réglementations, qui peuvent être vues comme des contraintes ou des leviers de changement. Ils accueillent ainsi pour plus de la moitié d’entre eux, au moins, une place avec borne de recharge électrique, quand 8,6 % ont au moins un emplacement pour les vélos, et plus de 20 % ont au moins une place moto.

Un livre blanc pour accompagner les entreprises

Pour accompagner les entreprises, Sharvy publie un livre blanc. Cette publication de 23 pages donne les clés pour mieux saisir les enjeux. Il s’attache à mettre en avant les raisons susceptibles de motiver une entreprise, à se lancer dans une démarche de refonte de l’organisation et d’optimisation de son parking. Du fait du télétravail et des déplacements professionnels, une partie, des places attitrées au sein d’un parking d’entreprise sont en réalité inoccupées chaque jour, ce qui a un coût. Les difficultés de stationnement ne sont pas non plus sans conséquences sur la motivation des salariés à venir travailler sur site. Repenser la gestion du parking, afin que celle-ci soit plus intelligente, équitable et proactive, aura un impact sur l’expérience collaborateur et le bien-être au travail. S’engager dans une démarche de ce type permet de poursuivre une démarche RSE, en faisant évoluer les usages, et en pilotant une stratégie en faveur des mobilités douces (vélo, covoiturage, véhicules électriques…). Pour chacune des étapes clés, Sharvy délivre pistes de réflexion, conseils spécifiques, exemples et check lists, qui permettront au chef de projet, d’aboutir à une gestion intelligente dynamique, professionnelle et équitable de son actif.