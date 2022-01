L’usine Alpine Dieppe devient Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé

Faire d’une pierre deux coups. À l’occasion du lancement de la production du crossover GT 100 % électrique d’Alpine prévu en 2025, le dirigeant de Renault Group, Luca de Meo, a révélé le nouveau patronyme de l’usine normande, installée à Dieppe (76) depuis 1969. Rebaptisée Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, le site industriel portera désormais le nom de son fondateur, Jean Rédélé, ancien pilote automobile.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans les ambitions de développement de la marque et de ses projets visant à pérenniser l’avenir de ce site historique. Pour rappel, Alpine s’est officiellement associé à Renault en 1965 dans le but de se développer plus largement. « Alpine a prouvé ces douze derniers mois qu’elle avait enclenché une nouvelle dynamique et tenu ses engagements, souligne Luca de Meo, CEO Renault Group. Cette dynamique se traduit aujourd’hui à Dieppe par l’annonce de la production du futur crossover GT Alpine, offrant ainsi un avenir clair et des perspectives solides à son site industriel historique ». Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan « Re-Nouveau France 2025 », conclu en décembre 2021, qui ambitionne de positionner la France au cœur des activités industrielles et technologiques du groupe avec l’affectation de neuf nouveaux modèles dans les usines de l’Hexagone. Il a fait également l’objet d’un accord de performance ambitieux « CAP 2024 » visant à préparer le site dieppois à l’introduction du futur crossover GT 100 % électrique.