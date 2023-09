L’usine d’assemblage des batteries de Scania est pleinement opérationnelle

18 000 mètres carrés. C’est la surface totale donc dispose Scania dans sa nouvelle usine de Södertälje. Juste à côté de son siège social, le constructeur suédois a fait sortir de terre un gigantesque bâtiment pour assembler ses batteries électriques. La cellule de ces dernières a été imaginée grâce à un partenariat technique avec Northvolt afin d’offrir des excellentes performances et une empreinte carbone des plus fiables. Elle continue d’être fabriquée dans l’usine Northvolt ETT du nord de la Suède mais est depuis le 5 septembre assemblée en packs dans les bâtiments tout neufs de Scania. La nouvelle chaine d’assemblage emploie 550 collaborateurs Scania et profite d’un haut niveau d’automatisation, depuis l’entrée des marchandises jusqu’à la livraison, en passant par la production.

D’ici 2030, Scania a pour objectif de consacrer la moitié de ses ventes aux camions électriques. Cela a justifié l’investissement total de 1,5 milliard de couronnes suédoises (plus de 125 millions d’euros) dans la construction de cette nouvelle usine. « Nous nous sommes donné pour objectif de favoriser la transition vers un système de transport durable. Avec l'assemblage de batteries en opération, nous disposons de l'un des éléments clés pour accélérer la transition vers l'électrification », s’est réjoui Christian Levin, président et chef de la direction de Scania et Traton Group. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la ligne d’assemblage est située juste à côté de celle des châssis. Il s’agit de favoriser les conditions d’un flux de fabrication rapide et efficace. Cette production en série de camions électriques haut de gamme sera dédiée au transport régional.

Des batteries pouvant accumuler plus d’un million de km au total

« Être premium signifie que nous proposons des solutions à la fois de la plus haute qualité et durables. Notre cellule assemblée en packs en est un parfait exemple. Elle a la capacité de propulser des camions sur 1,5 million de kilomètres, ce qui équivaut à la durée de vie du camion. C'est un privilège de conduire le changement avec tous nos partenaires et clients », a de son côté déclaré le responsable de la logistique de la production Scania, Marcus Holm. D’une manière générale, la direction du constructeur suédois a tenu à rappeler que tous les transports pourraient bien être électriques dans le futur. Une manière, peut-être, de sous-entendre que l’investissement dans cette usine d’assemblage trouvera de nouvelles fonctionnalités à l’avenir. Mais pour le moment, c’est bien d’une accélération des cadences de production des camions à batterie dont il est question.