L’UTAC gèrera les homologations en cybersécurité des véhicules

L’UTAC a été désigné par le ministère de la Transition écologique comme service technique en charge de l’homologation de la cybersécurité des véhicules. Un domaine devenu capital sur les modèles actuels et à venir.

Le ministère de la Transition écologique vient de confier à l’UTAC la responsabilité de l’homologation de la cybersécurité des véhicules. Une mission qui se prolonge jusqu’aux systèmes de management en cybersécurité des constructeurs. Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’homologation et de la conformité de production, qui répondent au règlement européen de réception des véhicules (2018/858) et au règlement technique R155 des Nations unies, relatif à la cybersécurité des véhicules. Les essais réalisés dans le cadre ces homologations se dérouleront sur le site de Linas-Montlhéry (Essonne).

Domaine d’avenir

Le contenu informatique des véhicules ne cesse d’augmenter depuis quelques années et cette tendance se renforce d’une génération de modèle à l’autre. L’informatique pilote une partie du véhicule et de nombreux systèmes liés à sa sécurité ainsi qu’à celle des passagers. La réglementation s’adapte progressivement pour favoriser cette prise en main de l’informatique sur le véhicule. Cependant, cette délégation de fonctions à l’informatique ne peut avoir lieu qu’avec un haut niveau de sécurité informatique. Les exemples de piratage informatique de certains modèles ont déjà marqué les esprits. Le travail de l’UTAC s’inscrit donc dans cette mission. Dans le cadre de ses différents domaines d’activités, l’UTAC travaille déjà avec de nombreux constructeurs. Cette attribution s’ajoute notamment à son référencement Euro NCAP. Ces deux références lui offrent une position privilégiée dans le domaine des solutions d’essais et de tests liés aux véhicules.