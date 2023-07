L’utilisation des PRE croît significativement au premier semestre

Après une légère baisse durant les 2 derniers trimestres 2022, les indicateurs d’utilisation des pièces de réemploi (PRE) évoluent de manière significative durant ce premier semestre en comparaison de la période équivalente de l’année précédente et également plus fortement par rapport aux années complètes précédentes.

En analysant pour les VP et VUL de moins de 3,5T, l’ensemble des expertises réparables des sinistres de collision en circulation et stationnement (hors vol, vandalisme, bris de glace, incendie, catastrophe naturelle) SRA met l’accent sur une progression significative de l’utilisation des pièces de réemploi.

Il apparait ainsi que le pourcentage des rapports d’expertise avec l’utilisation d’au moins une pièce de réemploi était au premier semestre 2022 de 12,6% pour atteindre 15,1 % au premier semestre de cette année. De même la part des PRE dans le total des pièces détachées remplacées était de 4% au premier semestre 2022 et atteint 4,7 % pour la même période cette année. Enfin la part des PRE sur le total des pièces remplacées - cette fois sur un parc de véhicules de 5 ans et plus - était sur la période précitée de 6,37% en 2022 et de 7% un an plus tard.