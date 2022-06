La neuvième promotion du Moove Lab va accueillir douze nouvelles start-up dès le 13 juin

Dans le cadre du partenariat entre Mobilians et Via ID, la neuvième promotion du Moove Lab va faire éclore de nouvelles start-up liées aux mobilités. Parrainée par BMW Group France, cette nouvelle promotion intègrera Station F dès le 13 juin 2022.

Le jury de sélection du Moove Lab, réuni le 31 mai, a sélectionné les start-up de sa neuvième promotion. Mobilians et Via ID ont annoncé l’arrivée du groupe Gemy Automobiles parmi les partenaires historiques du Moove Lab. Cette journée de sélection a réuni l’ensemble des partenaires de l'accélérateur de start-up : BMW Group France, Bridgestone, Bee2Link, BCA expertise, Cetri, Cofidis, le pôle de compétitivité automobile NextMove, l’Anfa, l’Opco Mobilités, Opteven, Roole et, pour la première fois, le groupe Gemy Automobiles. Simon Martin, ancien conseiller automobile, nouvelles mobilités et planification énergétique dans les transports au sein du cabinet du ministre des Transports était également présent lors de cette journée.

La mobilité durable : un enjeu essentiel

« La mobilité durable est un des enjeux essentiels de ces prochaines décennies. Comment concilier la multiplication de nos déplacements avec la protection de l’environnement ? C’est pour répondre à cette question que nous prenons aujourd’hui des décisions pour les générations futures en nous engageant dans l’électrification, l’économie circulaire et les services numériques », déclare Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Et d'ajouter : « En tant que partenaire du Moove Lab, nous faisons le choix d’accompagner des start-up innovantes, mais c’est aussi pour nous l’occasion de nous nourrir, de réfléchir et de proposer des actions pour devenir un véritable catalyseur de nouvelles solutions de mobilité. Cette année encore, le Moove Lab nous a offert l’opportunité de participer à la sélection du Batch 9 et nous y avons découvert des solutions qui contribuent à faire de la ville un lieu plus durable et qui répond aux enjeux majeurs d’organisation de l’espace public, des solutions enfin nous éclairent sur la mobilité de demain et pourraient devenir complémentaires à notre activité ».

Le Moove Lab bénéficie de nombreux soutiens institutionnels

Le Moove Lab est une clé de réussite pour les jeunes entreprises de la mobilité en leur offrant toutes les chances de succès pour devenir des acteurs clé de la mobilité connectée, partagée, propre, inclusive et durable. Le Moove Lab bénéficie de nombreux soutiens institutionnels et a également été sélectionné comme programme partenaire de l’initiative French Tech Tremplin financée par Bpifrance.

Désireux de développer l’ancrage européen et international de leur écosystème de start-up, Mobilians et Via ID ont mis en place cette année un partenariat entre le Moove Lab et Impact Germany, le programme de Business France dédié à l’accélération vers le marché allemand des start-up françaises de la tech. Les deux start-up sélectionnées dans le cadre de ce partenariat, CaRool et Reparcar, toutes deux alumni du Moove Lab, participent cette année à un programme d’accompagnement sur-mesure pour mieux appréhender les spécificités du marché allemand et développer leur réseau outre-Rhin.

« Le Moove Lab a été lancé il y a près de 5 ans et les candidats pour l’intégrer sont toujours plus nombreux, signe d'un succès incontestable que l'on doit au soutien fidèle de partenaires historiques et au formidable potentiel d'innovations des start-up en France, rappelle Xavier Horent, délégué général de Mobilians. Sur le sujet de la mobilité, la vivacité entrepreneuriale est importante et les innovations sont de plus en plus perfectionnées. Chaque nouvelle promotion apporte son lot de projets plus spécialisés que les précédents. Ce programme s’ancre dans la durée, avec un renforcement de sa présence à Station F, ainsi qu’une internationalisation, et je me réjouis qu'un constructeur du niveau de BMW Group en soit le parrain ».

Les start-up de la neuvième promotion