La barre des 50 000 points de recharge ouverts au public franchie

Enfin ! Si 2021 ne se terminera pas sur l’ambition de recenser 100 000 points de recharge ouverts, le palier fatidique des 50 000 est quand même dépassé. Fin novembre 2021, le territoire français était émaillé de 51 243 bornes accessibles à tous, soit 1 329 que le mois précédent, confortant une augmentation de près de 3 % entre octobre et novembre selon les données de l’Avere-France. La progression depuis le début de l’année, elle, s’établit à 57 % quand le nombre de points de recharge moyen pour 100 000 habitants est de 76.

Ces résultats, bien que loin des exigences affichées, ont toutefois de quoi satisfaire Cécile Goubet. La déléguée générale de l’Avere-France estime que « les acteurs de la recharge se sont pleinement mobilisés cette année, notamment, sur les autoroutes et les voies rapides, puisqu'aujourd’hui, plus de la moitié des aires de service du réseau concédé sont équipées en points de recharge. Un prérequis pour continuer de faciliter l’usage des véhicules électrifiés rechargeables sur les longs trajets ».

Quant à la répartition des points de recharge par site d’implantation, les parkings représentent 37 % (soit 18 880 points de recharge), 35 % se situent en voirie (17 939) et 26 % se concentrent au niveau des commerces (13 200). Les 2 % restants s’implantent dans les entreprises, ce qui représente 778 points de recharge. Le classement du plus grand nombre de points de recharge par région, lui, ne bouge pas puisque la première place revient à l’Île-de-France avec 9 679 bornes, suivi par l’Auvergne-Rhône-Alpes et ses 5 694 points puis l’Occitanie (5 038). Outre une expansion limitée du maillage de recharge, le véritable souci demeure que la puissance des bornes est bien trop faible. Pour preuve : 91 % des points de charge délivrent moins de 22 kW et seulement 1 % plus de 350 kW.