Bataille pour la production de la e-208 : pression du gouvernement sur Stellantis

Malgré les pressions exercées depuis plusieurs mois par le gouvernement français sur Carlos Tavares, P-DG de Stellantis, afin que la production de la Peugeot e-208 soit basée en France, les plans du groupe s'orientent vers l'usine espagnole de Figueruelas, près de Saragosse. En effet, cette usine est déjà chargée de la production de l'Opel Corsa-e et accueillera également la nouvelle Lancia Ypsilon en 2024.

Des discussions « très sportives » entre le gouvernement et Stellantis

La production de la e-208 aurait même commencé ! Malgré tout, le gouvernement français persiste et signe dans sa volonté de rapatrier ce modèle en France. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a réaffirmé cette position lors d'une intervention sur France Inter le 15 juin 2023 : « On a des constructeurs français qui se sont engagés juste avant le Mondial de l'Auto pour produire quinze nouveaux modèles en France, la Renault 5, la 4L, la 308 vont être produites en France, a souligné le ministre. J'aimerais évidemment que la 208 le soit aussi, c'est important pour les Français et les Françaises, et les salariés de Stellantis. C'est un combat de tous les instants, nous avons des discussions qui sont aussi, je dirais, très sportives ».

La production aurait déjà débuté en Espagne !

Il convient de rappeler que la compacte est assemblée à Trnava, en Slovaquie, et à Kénitra, au Maroc, tandis que la version électrique du modèle est promise au site espagnol de Figueruelas. Une allocation synchronisée avec le restylage du modèle 208, y compris l'introduction de la version 156 ch, avec un point de convergence industriel avec plusieurs marques du groupe.

Un triptyque Peugeot e-208, Opel Corsa-e et Lancia Ypsilon électrique et hybride

En effet, l’usine de Figueruelas, située à proximité de Saragosse, en Aragon, produit déjà l’Opel Corsa-e et va fabriquer, à partir du printemps 2024, la version électrique de la nouvelle Lancia Ypsilon. En outre, le site, qui vient de célébrer le cap des quinze millions de voitures produites depuis sa création, est en bonne place dans le benchmark industriel interne de Stellantis.

Concernant l’Ypsilon, Luca Napolitano, qui dirige la marque Lancia et supervise son opération « Renaissance », l’a officiellement indiqué dans un post. La quatrième génération d’Ypsilon partagera la plateforme e-CMP du groupe avec l’Opel Corsa-e et la Peugeot e-208. En plus de la version 100 % électrique de l’Ypsilon, l’usine de Figueruelas assurera aussi la production de sa variante hybride 48 Volt.

Carlos Tavares droit dans ses bottes

Il semble que changer de cap pour la production de la e-208 serait difficile, car le calendrier industriel est fixé et les délais pour un ajustement sont très courts. Carlos Tavares a d’ailleurs affirmé que Stellantis avait assez fait pour la réindustrialisation de la France, notamment avec le volet des batteries pour véhicules électriques. Le jeu des subventions que la France peut déployer peut bien sûr être susceptible d’avoir une influence, mais cette piste semble néanmoins ténue.