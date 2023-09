La BMW iX1 eDrive20 s’affiche sous la barre des 50 000 €

Alors que le groupe BMW vient de dévoiler sa BMW Vision Neue Klasse au salon international de l'automobile IAA Mobility 2023 à Munich, la BMW iX1 eDrive20 fait quant à elle son entrée au catalogue de la marque Premium. Continuant ainsi d’élargir son portefeuille de modèles à motorisation 100% électrique et confirmant de ce fait son virage énergétique dans le monde de l’électrification, BMW Group inscrit cette iX1 eDrive20 dans la technologie BMW eDrive de cinquième génération.

Eligible au bonus écologique

Dès lors, celle qui constitue la deuxième variante de la BMW iX1 se trouve alimentée par un moteur électrique d'une puissance maximale de 204 ch (150 kW) et offre une autonomie allant de 430 à 475 kilomètres (données en cours d’homologation). Niveau performance, ce SUV compact accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et sa vitesse maximale se limite à 170 km/h. Enfin, la batterie haute tension qu’embarque la BMW iX1 eDrive20 dans son soubassement déploie une capacité utile de 64,7 kWh et une recharge rapide (en courant continu avec une puissance maximale de 130 kW) de 10 à 80% en 29 minutes.

Une fiche technique qui permet à la BMW iX1 eDrive20 d’exposer des consommations d’énergie électrique comprises entre 17,2 et 15,4 kWh/100 km (WLTP) et des émissions de CO2 à 0 g/km (données provisoires) qui la rendent éligible, en France, au bonus écologique. Une subvention qui vient s’ajouter à un prix de départ abordable puisque la BMW iX1 eDrive20, dès à présent ouverte à la commande, démarre son offre à 46 900 euros TTC. Sans oublier qu’une offre de Location Longue Durée est également proposée par BMW Financial Services sur la BMW iX1 eDrive20 en finition M Sport* pour toute commande avant le 31 décembre2023.

La BMW iX1 eDrive20 adopte le « QuickSelect »

Au rayon des nouveautés, la BMW iX1 eDrive20 avance un fonctionnement tactile plus intuitif « et une commande vocale en langage naturel améliorée », précise BMW. Des équipements de série augmentées qui se concrétise avec le mode de sélection « QuickSelect » et le nouveau système d’exploitation BMW OS 9 garantissant une structure de menu repensée, un plus large éventail de contenus digitaux, des cycles de mise à jour plus rapides « ainsi qu’un accès optimisé à de nombreux services en ligne spécifiques tels que des applications tierces, des services de navigation et de stationnement et des possibilités de personnalisation supplémentaires », note le constructeur.

*avec Pack Premium et peinture métallisée à 490€ / mois sans aucun apport, bonus écologique déduit (pour 36 mois / 30 000 km).