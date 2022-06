La bourse de fret Teleroute accélère sa digitalisation

Teleroute, qui fait partie du réseau Freight Exchange d’Alpega avec 123Cargo et Wtransnet, annonce le lancement de « SuggestionsTeleroute » qui permet aux membres de la bourse de fret de recevoir en temps réel un flux continu des nouveaux itinéraires et chargements qui sont disponibles et qui sont les plus intéressants pour eux du point de vue de l'efficacité et du profit. Teleroute fournit un pool de données provenant de plus de 80000 professionnels du transport et de 10,5 millions de frets et de véhicules par mois. Grâce à l’intelligence artificielle, fruit d’un partenariat avec le spécialiste ML6, SuggestionsTeleroute personnalise ses offres de fret.

Lutter contre le fléau des trajets à vide

« Avec la pénurie de chauffeurs routiers, la pression logistique sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et la hausse des coûts du carburant, les expéditeurs, les transitaires et les transporteurs cherchent tous des moyens de rendre l'écosystème plus efficace et plus respectueux de l'environnement. On estime que 40% de l’ensemble des camions circulant sur les routes européennes sont, à un moment donné, vides », explique Fabrice Douteaud, general manager chez Alpega Freight Exchanges, avant de poursuivre : « Le groupe Alpega s'engage à résoudre ces problèmes via ses plateformes logistiques numériques afin d’aider la communauté à gérer efficacement le transport de la source à la destination, d’un quai de chargement à un autre, et tout le reste ».

