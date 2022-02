La branche des services de l'automobile attire les jeunes

Le dernier Autofocus, publié par l'Observatoire des métiers des services de l'automobile, dédié aux effectifs de la rentrée 2021 indique que près de 68 000 jeunes sont en formation dans les métiers de l'automobile, du poids lourd, de la moto, du cycle ou d'enseignant de la conduite, soit une progression de 4,5% (ou de 3 000 jeunes) par rapport à 2020. Parmi les 67 798 jeunes formés dans les domaines spécifiques de la branche en 2021-2022, 52% le sont dans la filière "maintenance VP", 22% dans la filière "Carrosserie", 6,8% dans celle "Maintenance Véhicules Industriels" et 5,3 % dans la filière "Maintenance Moto". En outre, l'étude précise que les femmes sont de plus en plus nombreuses à se former aux métiers de l'automobile, avec près de 2 800 femmes sont actuellement en formation, soit 4,1% des effectifs.

L'insertion professionnelle via l'alternance

Enfin, l'alternance poursuit sa progression pour la septième année consécutive, avec une hausse de 9,3% par rapport à l'année précédente. Philippe Le Gall, responsable projets de l'Observatoire et auteur de l'étude, commente : « 54,5 % des jeunes en formation dans nos secteurs sont désormais en alternance, soit deux points de plus que l’année précédente. Les entreprises continuent à investir pour la formation professionnelle, malgré un contexte sanitaire difficile. Ainsi, à la rentrée 2021, ce sont plus de 20 500 nouveaux contrats en alternance qui ont été signés. » L'Observatoire constate que l'alternance permet une meilleure insertion, avec une moyenne de six mois après la fin de leur formation. Et près d'un apprenti sur deux est employé dans l'entreprise formatrice.