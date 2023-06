La BYD Dolphin, une nouvelle compacte 100 % électrique chinoise, à la conquête du marché européen

Les Renault Mégane E-Tech Electric, Citroën ë-C4, Peugeot e-308, Volkswagen ID.3 et autres compactes 100 % électriques ont désormais une nouvelle concurrente tout droit venue de Chine : la BYD Dolphin. Un véhicule zéro émission promettant jusqu'à 427 kilomètres d'autonomie et dont les tarifs débutent à moins de 30 000 euros, prouvant sa volonté de conquérir le marché électrique européen.

La liste des berlines compactes 100 % électriques disponibles sur le marché européen s'allonge encore. Célébrant ses 20 ans en 2023, le constructeur automobile chinois BYD a débuté la commercialisation la BYD Dolphin en Belgique, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni tandis que les premières livraisons devraient avoir lieu en fin de l'année.

Cinquième véhicule de la gamme BYD en Europe avec les BYD Atto 3 (SUV du segment C), BYD Seal (berline du segment D), BYD Han (berline du segment E) et BYD Tang (SUV du segment E, Seal) mais aussi troisième membre de la famille BYD Ocean (aux côtés des modèles Seagull et Seal), la nouvelle BYD Dolphin - aux faux airs de monospace - repose sur la plateforme ePlatform 3.0 du constructeur chinois.

Peintures unies ou bi-ton, la BYD Dolphin soigne son look. Notamment en finition haut de gamme "Design".

Concurrente des compactes européennes Renault Mégane E-Tech Electric, Citroën ë-C4, Peugeot e-308, Volkswagen ID.3 mais aussi de la compacte chinoise MG Motor MG 4, la nouvelle venue s'étire sur 4,29 mètres (dont 2,70 mètres d'empattement) pour 1,77 mètres de large et 1,50 mètres de haut. Capable d'embarquer cinq personnes à bord, le véhicule bénéficie d'un volume de coffre allant de 345 à 1310 litre, banquette arrière rabattue.

Le volume de coffre évolue de 345 à 1 310 litres en fonction des configurations (banquette en place ou rabattue 2/3-1/3).

Quelles caractéristiques techniques pour la BYD Dolphin ?

La gamme de cette nouvelle compacte zéro émission est articulée autour de quatre finitions : Active, Boost, Comfort et Design. Outre un équipement spécifique, chacune d'entre-elles reçoit un ensemble moteur/batterie qui lui est propre.

BYD a misé sur une présentation intérieure épurée et techno, avec le grand écran tactile central.

L'entrée de gamme (Active) reçoit ainsi un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 70 kW (95 ch) associé à une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 44,9 kWh. Soit de quoi parcourir jusqu'à 340 kilomètres entre deux charges complètes, selon le constructeur. Côté recharge, il est possible de passer de 0 à 80 % en 30 minutes avec un chargeur AC 100 kW.

La version Boost dispose quant à elle d'un moteur développant 130 kW (176 ch). La batterie est identique à celle de l'entrée de gamme mais l'autonomie maximale annoncée chute à 310 kilomètres, en raison d'une meilleure dotation de série.

La BYD Dolphin est une compacte électrique homologuée en cinq places

La finition Comfort bénéficie d'un bloc de 150 kW (204 ch) et d'une imposante batterie LFP de 60,4 kWh permettant de parcourir jusqu'à 427 kilomètres. BYD précise qu'il est possible de recharger le véhicule de 30 à 80 % en 29 minutes seulement, s'il est branché sur une borne 100 kW DC.

Enfin, en haut de gamme, la déclinaison Design repend à son compte l'ensemble moteur 150 kW / batterie 60,4 kWh.

Pas de batterie lithium-ion mais une batterie fer-phosphate pour la BYD Dolphin

Comme pour ses autres véhicules 100 % électriques, le constructeur chinois BYD préfère aux batteries lithium-ion (majoritairement utilisées par l'industrie automobile) des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Selon la marque, ces dernières « révolutionnent la sécurité, la durabilité et les performances dans l'industrie des véhicules électriques ».

BYD affirme que : « les batteries-lames sans cobalt de la BYD Dolphin utilisent du lithium fer phosphate (LFP) comme matériau de cathode, offrant un niveau de sécurité bien plus élevé que les batteries lithium-ion conventionnelles. » ... Extra-fines, ces batteries BYD s'intègrent parfaitement dans la structure des véhicules et n'empiètent pas sur l'habitabilité ou le volume de chargement.

Quels tarifs pour la BYD Dolphin ?

Le constructeur chinois BYD ayant ouvert les commandes de la BYD Dolphin dans certains pays, les premiers prix de la compacte 100 % électrique sont connus. Le tableau ci-après présente les tarifs de la gamme pour le marché belge. Ceux du marché français devraient être similaires. Ce qui permettra au véhicule d'être encore plus accessible une fois les aides de l'État déduites (bonus écologique), tant que celui-ci y sera éligible.