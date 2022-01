La calibration des ADAS doit passer par l’atelier

Rares sont aujourd’hui les fabricants d’équipement de garage qui n’intègrent pas à leur catalogue un matériel de contrôle et de calibration des ADAS. Certains d’entre eux, plus rares, proposent sur le marché ce type de matériel qu’ils ont rendu modulable, démontable ou pliable pour être transportable. Se pose alors la question de savoir comment et dans quel cadre doit-être utilisé ce matériel d’une grande précision devenu nomade. Une réponse précise et sans ambiguïté possible s’impose.

Équipant aujourd’hui une large offre de modèles chez tous les constructeurs, les systèmes d’aide à la conduite ADAS imposent aux ateliers de se doter d’un matériel dédié et précis qui répond aux critères de contrôle et de calibration très stricts requis par les constructeurs eux-mêmes pour chacun de leurs modèles.

Depuis plusieurs années maintenant et pour répondre à cette attente des réparateurs de pouvoir calibrer eux-mêmes les véhicules ainsi équipés, plusieurs fabricants souvent issus du monde du diagnostic se sont emparés du sujet. En quelques années une offre pléthorique de solutions de contrôle et de calibration des ADAS a envahit le marché. Mais beaucoup plus récemment, quelques fabricants ont envisagés que les professionnels puissent avoir besoin de déplacer ce matériel pourtant qualifié d’une extrême précision et ont lancé la commercialisation de bancs de calibration mobiles ou plutôt transportables (vous verrez plus loin la subtilité).

Alors que pensez de la création d’un tel équipement et surtout quel en serait l’usage. Et bien simplement celui d’un matériel - certes de précision - qui peut être amené à être déplacé d’un endroit à un autre ou plutôt, pour être plus précis, d’un atelier à un autre. Car en effet, il est essentiel de garder à l’esprit qu’un banc de calibration d’ADAS qui obéit à une certaine rigueur et précision dans sa fabrication mais aussi dans son utilisation ne peut-être utilisé que dans un cadre pouvant respecter cette même précision. Nous parlons ici d’un atelier disposant d’un sol plan sur lequel le véhicule comme le matériel de calibration peuvent reposer sur une même surface plane « de référence ». Condition sine qua non pour accéder à la précision requise lors d'une telle intervention.

Une précision à rappeler lorsqu’on imagine la dérive possible d’utiliser un équipement mobile de ce type ailleurs que dans le contexte décrit. Une dérive malheureusement imaginable lorsque l’on pense au marché du vitrage et des interventions à domicile que proposent de plus en plus les réseaux touchant cette spécialité. Parce que comment ne pas être tenté d’intervenir sur la calibration d’une caméra après le remplacement d’un pare-brise alors que dans le véhicule atelier de l’intervenant peut-être transporté un banc de calibration ?

Une question que ne veut pas entendre Eric Blaizeau, responsable pôles mécanique & électronique au CESVI qui est amené dans le cadre de ses activités de labellisation d’équipements d’atelier à vérifier la conformité et la qualité de matériels comme ceux de calibration des ADAS. ……