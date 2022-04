Le Calvados investit dans l’autopartage avec OpenFleet

Permettant de réduire de plus de 30 % les coûts d’une flotte automobile en optimisant son usage et en réduisant les frais de carburant ainsi que de maintenance, l’autopartage a actuellement le vent en poupe. Après le département de l’Essonne converti à cette pratique par le biais de Mobility Tech Green, c’est au tour du Calvados de se lancer dans l’aventure, épaulé par Openfleet.

La solution proposée par Openfleet présente en effet de nombreux avantages. Tout d’abord, elle s’avère compatible avec toutes les marques automobiles. De plus, elle se veut simple d’utilisation et se matérialise sous la forme d’un boîtier rapide à installer dans le véhicule. Une fois opérationnel, ce dernier enregistre la réservation et permet le déverrouillage des portes sans clef, depuis un smartphone et une application gratuite. Cela peut aussi se faire par le biais d’un badge personnel d’utilisateur si le service se déploie dans des bureaux.

Un intérêt accru des communes pour l'autopartage

Une diversité de cas d’usage et un logiciel intuitif qui ont su convaincre le département du Calvados, détenteur d’un parc de 165 voitures en autopartage pour ses agents et services. « La solution OpenFleet, qui préserve la confidentialité des trajets, va nous permettre d’étudier les usages (nombre de kilomètres parcourus, typologie des trajets, etc…) et d’optimiser le taux de véhicules électriques dans la flotte pour verdir le parc et rentrer en conformité avec la loi LOM », justifie d’ailleurs Cédric Le Floch, responsable des achats du département du Calvados. Alexandre Bol, directeur général d’Openfleet, salue quant à lui la démarche de la collectivité locale, démontrant « l’implication des administrations françaises à la fois dans l’optimisation des ressources, les économies générées, ainsi que la décarbonisation de leur flotte. »