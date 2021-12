La carte carburant Shell donne accès aux stations Eni

Pour continuer d’étoffer son offre de services et densifier le maillage de son réseau, Shell s’est uni à Eni. Depuis le 1er novembre dernier, les porteurs de sa carte carburant peuvent accéder aux 146 stations de l’énergéticien sur le territoire français. Cette collaboration porte ainsi à plus de 2 370 le nombre de stations comprises dans le réseau Shell, qui, en quatre ans, a doublé l’étendue de ce dernier.

Outre le profit d’un plus vaste maillage, les clients flottes de Shell bénéficieront aussi des services proposés aux automobilistes dans les stations Eni à savoir différentes gammes de carburants, dont une offre premium de haute technologie, des espaces de lavage de dernière génération, des gonfleurs ou encore des ateliers mécaniques proposant des prestations pour pneumatiques. Une quinzaine de stations Eni sont également équipées de bornes de recharge rapide Ionity – soit une soixantaine de bornes au total.

Pour rappel, avec Eni, Shell signe son cinquième partenariat d’alliances stratégiques en quatre ans – après BP, E.Leclerc, Fal Ditrib et Air Liquide. Forte du soutien de sa filiale NewMotion, l’entreprise Shell donne actuellement accès à l’ensemble des bornes publiques du réseau, soit plus de 35 000 bornes en France. En outre, le groupe soutient l’« Objectif 100 000 bornes » du gouvernement en permettant, d’ici à fin 2021, l’accès à plus de 1 100 points de recharge publics en France.