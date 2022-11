La carte carburant Ticket Fleet Pro d'Edenred s'ouvre aux stations Intermarché et Netto

La carte carburant multi-enseignes donnera accès à un réseau de plus de 5 200 stations-service en France à fin 2023, dont 3 600 stations prix bas.

Proposée aux professionnels depuis 2016, la solution Ticket Fleet Pro d'Edenred compte actuellement 3 600 stations-service partenaires dans son réseau. Un chiffre auquel les 1 600 stations Intermarché et Netto viendront s'ajouter prochainement, pour atteindre à fin 2023 plus de 5 200 points de distribution.

L’accès aux stations prix bas est devenu un enjeu stratégique pour Edenred, plus particulièrement dans le contexte inflationniste que la France connaît depuis plusieurs mois maintenant. « Ce partenariat accroît considérablement le réseau de stations Ticket Fleet Pro, déjà leader sur le marché français, en donnant accès à plus 3 600 stations prix bas en France d’ici à fin 2023. Pour les entreprises, l’accès à ces stations prix bas n’est pas seulement synonyme d’économies : il facilite aussi le quotidien des conducteurs en leur offrant l’accès à un réseau de proximité », commente Matthieu Codron, DG d'Edenred Fleet & Mobility France.

Jean-Marc Devaine, chef d’entreprise Intermarché à Caveirac (30) en charge de la direction pétrole d’Intermarché et Netto, précise que « ce partenariat est une réelle opportunité pour nous de toucher une clientèle différente et nous permet d’accélérer la croissance des volumes distribués par les stations-service du Groupement Les Mousquetaires. La solution Ticket Fleet Pro sera complémentaire à la carte carburant Pro d’Intermarché et permettra de servir des flottes à la recherche d’un réseau multimarques. »