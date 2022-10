La carte DKV est désormais acceptée dans les stations GazUp

DKV Mobility, spécialiste des solutions de paiement sur la route, annonce un partenariat avec le réseau de distribution de gaz, GazUp. Cet accord s’ajoute à ceux déjà existants (Engie, Air liquide, Endesa, Avia-Primagaz, V-Gaz, C4T, Vendée Energie, Molgas).

Avec cette dernière collaboration, DKV annonce couvrir 100 % du réseau de distribution GNL et plus de 90 % du réseau de distribution GNC en France. Les clients DKV pourront ainsi faire le plein dans les 14 stations GazUp, proposant toutes du GNC comme du BioGNC, mais aussi, pour six d’entre elles, du GNL.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec GazUp qui vient grandement renforcer notre réseau de distribution. Notre objectif est d’offrir toujours plus de choix à nos clients pour ainsi favoriser la transition énergétique dans notre secteur. Créé par des transporteurs, pour des transporteurs, GazUp et DKV partagent les mêmes valeurs et la même ADN, il apparaissait donc logique que nos deux entités joignent leurs forces », déclare Jean-Christian Pouillon, senior supplier country manager energy chez DKV.