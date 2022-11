La cartographie de TomTom se refait une beauté

Le spécialiste de la navigation présente de nouvelles cartes conçues à partir d’une toute nouvelle plateforme cartographique. Celles-ci prévoient d’offrir une couverture géographique étendue, des cycles de mise à jour plus rapides et des types de données pris en charge plus large.

Réputé pour fournir aux automobilistes, professionnels et particuliers, une technologie de géolocalisation et des logiciels de navigation apportant des informations sur le trafic en temps réel, TomTom vient de développer une plateforme cartographique améliorée. Favorisant la collaboration avec d’autres entreprises pour plus de contenus à valeur ajoutée, cette TomTom Maps repensée avance une couverture géographique plus vaste, un niveau de détails accru et des mises à jour plus rapides. « Dans le même temps, les utilisateurs, les applications, les capteurs et la communauté open-source produisent un grand nombre de données. Notre nouvelle plateforme TomTom Maps est conçue pour rassembler ces sources de manière cohérente afin d'alimenter les applications les plus exigeantes », note Harold Goddijn, PDG de TomTom.

Combinant donc les données propres à TomTom à celles de nouvelles « super-sources » que sont les observations dérivées de capteurs embarqués ou les données open-source, cette nouvelle technologie « sera un moteur d’innovation » puisque « nous ouvrons notre technologie à d’autres acteurs, pour qu'ils puissent intégrer facilement leurs propres données à une cartographie de base cohérente », poursuit Harold Goddijn. Le déploiement de la plateforme TomTom Maps est quant à lui prévu au deuxième trimestre 2023.

Accélérer la croissance de l’entreprise

Par ces innovations multiples, TomTom estime que cette nouvelle cartographie va lui permettre de renforcer significativement sa position concurrentielle et de pénétrer de nouveaux marchés. « Cela vient en effet soutenir notre stratégie visant à favoriser l'innovation et à développer un écosystème où le monde se rassemble pour créer la carte la plus intelligente », explicite Harold Goddijn. La plateforme TomTom Maps soutient également l'ambition de générer un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en technologie de localisation d’ici 2025, soit un taux de croissance annuel cumulé supérieur à 10 %. Sans oublier que l’actuel carnet de commandes de TomTom dans le secteur automobile, d'un montant total de 2,4 milliards d'euros – en hausse de 500 millions d'euros par rapport à la fin de 2021 – constitue une base solide pour la croissance de son chiffre d'affaires.