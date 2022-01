La catalogue Berner 2022-2023 est disponible

Au travers de ses 600 pages de papier recyclé, ce nouveau catalogue témoigne de l’étendu de l'offre Berner. Il permet aux professionnels de découvrir les caractéristiques techniques d’une partie des 25 000 références de la marque. Si l’offre ainsi présentée semble pléthorique, le distributeur est tout de même parvenu à créer un catalogue simple d’utilisation.

Il a en effet classé ses produits par famille de manière à faciliter la recherche qu'il s'agisse de produits chimiques, de consommables ou d'outillage. Ici et là, le distributeur a également intégrés à l'ouvrage des tableaux comparatifs qui offrent une vision sur tout un ensemble de produits semblables. Via le jeu des comparaisons entre leurs caractéristiques, les clients sont alors en mesure d’obtenir la bonne réponse à leurs interrogations et doutes.

L’édition 2022-2023 est davantage « connectée ». Outre les nombreux QR-codes qui redirigent les professionnels vers des vidéos de démonstration, Berner a doté certaines références de code-barres EAN. Scannés avec l’application mobile du distributeur, ceux-ci permettent de placer le produit dans son panier, avant de valider ce dernier un clic plus tard.

Le catalogue Berner est disponible auprès des commerciaux de la marque. Les professionnels de la mobilité peuvent également commander gratuitement cette nouvelle édition depuis le site internet du distributeur.