La Centrale analyse le marché VO avec son observatoire trimestriel

Avec son observatoire, La Central propose une analyse de l'évolution des prix des véhicules d'occasion par rapport à leurs âges et motorisations. Les résultats sont issus des données collectées par le groupe sur des millions de véhicules par an et les visiteurs du site. « Nous sommes fiers de lancer notre observatoire qui donne une vision détaillée de l’évolution des prix des véhicules d’occasion en France. Dans un contexte d’inflation et de pénuries de matériaux, le véhicule d’occasion est indispensable pour pouvoir accéder à la mobilité automobile et les français sont désormais contraints de repositionner leur choix sur des véhicules plus âgés et plus kilométrés. La lecture des prix et l’acte d’achat deviennent plus complexes et nous sommes plus que jamais concentrés sur la mission première de la Centrale : simplifier l’expérience d'achat et de vente des véhicules d’occasion en France, pour les particuliers et pour les professionnels, afin que les consommateurs français puissent bénéficier d’un accès éclairé, juste et sûr au marché automobile », commente Jérôme Ponsin, directeur général du Groupe La Centrale. L'observatoire dévoile ainsi les variations des prix des véhicules d'observation entre le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022 : toutes catégories, l'étude constate une augmentation moyenne du prix des VO de 19%. En ce qui concerne les plus de 15 ans, l'augmentation est de 30,3%, et les motorisations hybrides ou électriques sont en hausse de 22,3%. En comparant ces variations à début 2020, soit avant la Covid-19, La Centrale estime à 43,7% la hausse moyenne des VO. Côté véhicules d'occasion âgés de plus de 15 ans, l'augmentation s'élève à près de 63%. Enfin, les motorisations hybrides ou électriques affichent une hausse de près de 53%. Ainsi, La Centrale constate qu'en 2022, les automobilistes achètent un véhicule de trois ans plus âgés et avec 45 000 km de plus au compteur, pour un coût supplémentaire entre 5 000 et 8 000 euros par rapport à la période pré-covid. Dans le détail, les véhicules d'occasion de 0 à 2 ans sont les moins touchés par l'inflation, avec une augmentation de 11,5 % sur la même période, alors que les 2-5 ans sont en hausse de plus de 21% et les 5-8 de près de 26%. Quant aux 8-15 ans, elles affichent une majoration de 19,7%. En ce qui concerne les autres motorisations, le prix des occasions diesel augmentent de 12,8% entre le T4 2021 et le T4 2022, et celles essence de 17,3%.

Dans son analyse, La Centrale souligne que le prix de certaines catégories de véhicules se stabilise pour la première fois depuis fin 2020, à l'instar du prix des voitures de moins de 2 ans, en baisse de de 3 % en moyenne. Ou encore des véhicules électriques et hybrides, dont les prix baissent légèrement au 4ème trimestre 2022 (-2,1% en moyenne).