La Centrale modernise son site et dévoile ses ambitions

Avec le lancement de son nouveau site internet, La Centrale entend simplifier l'expérience d'achat et de vente de véhicule. La plateforme propose ainsi de nombreuses fonctionnalités, comme le niveau d’équipement, l’évaluation des potentielles révisions à venir, ou encore la valorisation des partenaires professionnels via un statut de vendeur « vérifié ». « Nous sommes ravis de lancer ce nouveau site et de présenter de nouveaux services qui permettront de simplifier durablement l’achat des véhicules pour les particuliers. Ces évolutions profiteront aux professionnels qui pourront être mis en relation plus facilement avec des acheteurs plus engagés et plus confiants. Nos atouts uniques en termes de notoriété, d’offres de services et de connaissance du marché, nous permettent de répondre efficacement aux profondes mutations du marché du véhicule d’occasion. En tant qu’expert indépendant, nous sommes plus que jamais en capacité de répondre à la demande de transparence des acheteurs tout comme aux besoins de nouveaux services pour les professionnels », commente Jérôme Ponsin, directeur général du groupe La Centrale.

De nouveaux outils dédiés aux professionnels

Au cours des prochains mois, la plateforme va également renforcer son offre de services dédiés à ses partenaires professionnels. La Centrale va ainsi accélérer le développement et la mise à disposition de ses innovations sur son nouveau site en permettant à ses partenaires professionnels d’intégrer directement leurs offres de services, par exemple, la livraison de véhicules ou les offres de reprise. En parallèle, MaVoitureCash enregistre plus de 250 millions d’euros de transactions en 2022, permettant à La Centrale d'être un canal important de sourcing de véhicules d’occasion pour ses partenaires professionnels. En 2023, La Centrale va mettre à disposition de ses partenaires professionnels de nouveaux outils d’aide à la décision et au positionnement de prix pour l’achat et la vente de véhicules.