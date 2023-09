La Centrale présente Rachat Express, la version simplifiée de maVoitureCash

Le groupe La Centrale veut simplifier l’utilisation de ses différents services. C’est notamment le cas de sa solution de revente rapide d’un véhicule de particulier à professionnel. Existante depuis le milieu d’année 2017, maVoitureCash fonctionnait jusqu’ici via un site distinct qui a fait son petit bout de chemin en six ans d’existence. Après différentes refontes de son interface et un partenariat avec BCAuto Enchères fin 2020, la plateforme annonçait en février dernier avoir « réalisé plus de 250 millions d’euros de transactions en 2022 » pour une communauté totale de 60 000 clients satisfaits.

Dans le but de continuer sur cette lancée prometteuse, La Centrale a choisi d’absorber définitivement maVoitureCash en la renommant Rachat Express. Le principe reste inchangé à la différence près que la solution est désormais accessible directement depuis le site de La Centrale. Une manière, sans doute, de bénéficier de la renommée du groupe et d’inciter les utilisateurs à se tourner vers un outil qu’il n’aurait pas forcément pensé à utiliser en premier lieu.

Une promesse de paiement en 48 heures maximum

Rachat Express permet toujours de réaliser une estimation gratuite de la valeur de son véhicule. Si le montant proposé convient au vendeur, il n’aura plus qu’à prendre rendez-vous en ligne avec l’un des 300 concessionnaires agrées par La Centrale pour finaliser l’opération. Le groupe promet d’envoyer une attestation de paiement dans les 48 heures après validation de l’offre de rachat. En moyenne, les voitures vendues par ce biais sont âgées de sept ans et sont équipées d’une motorisation diesel dans 47 % des cas.

« Notre objectif est de simplifier ces transactions en offrant aux consommateurs plus de transparence, de services et de rapidité tout en proposant à nos partenaires distributeurs toujours plus d’opportunités d’approvisionnement et de sourcing », dévoile Anaïs Harmant, directrice marketing de La Centrale. Rachat Express, comme maVoitureCash jusqu’à cet été, doit être « une solution fiable et accessible pour permettre aux particuliers les moins familiers avec l’automobile de vendre leur véhicule en tout sérénité. » Toutes les formalités administratives sont gérées par le concessionnaire. En plus de sa rapidité, cette solution se veut sécurisée et simple d’utilisation.