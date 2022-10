La Chine détiendra 60 % du marché automobile électrique mondial en 2030

La taxe annoncée par le président américain Joe Biden n’aura pas assez d’impact sur les grands équilibres du marché du véhicule électrique dans le monde, selon les analystes de Global Data, avant d’enfoncer le clou : « La Chine a dix ans d’avance dans la course au véhicule électrique et elle représentera 60 % du marché à l’horizon 2030, tout simplement parce qu’elle contrôle 70 % de la supply chain des batteries ».

Une réaction américaine tardive et ans doute insuffisante

« La Chine a parié fortement et tôt sur le véhicule électrique en réalisant des investissements massifs et elle va en cueillir les fruits. Dans le top 10 des fabricants de batteries, on trouve six groupes chinois, qui représentent 56 % de parts de marché dans le monde », souligne Amalia Maiden, analyste associée, tout en soulignant que le marché chinois suit les jalons qu’il s’est fixé et que les modèles électriques sont bien partis pour représenter 25 % des ventes en 2025.

Dès lors, la réaction des États-Unis avec l’IRA (Inflation Reduction Act) qui doit favoriser les constructeurs domestiques ne leur permettra vraisemblablement pas de rivaliser avec leurs concurrents chinois. Les incentives ne sont pas suffisantes pour combler les écarts de prix existants. En outre, les prix des cellules de lithium sont en progression et avant que les mines américaines produisent à plein, un certain laps de temps sera nécessaire.

Un contexte favorable à… Tesla !

En outre, Amalia Maiden précise que depuis l’IRA, 32 % des accords liés aux véhicules électriques aux États-Unis ont concerné les batteries. En clair, les responsables des achats doivent améliorer leur sourcing, ce qui profite de facto à Tesla, qui est sollicitée dans la plupart des négociations en cours. Le constructeur dirigé par Elon Musk est au centre de bien des dossiers actuellement.