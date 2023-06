La Chine domine la révolution des véhicules électriques avec 1,8 million de bornes de recharge publiques

La Chine se positionne en tant que leader dans la révolution des voitures électriques, avec son statut de premier marché mondial de l'automobile et une infrastructure de recharge bien développée. En effet, le pays compte déjà 1,8 million de bornes de recharge publiques. En comparaison, les États-Unis ne disposent que de 128 000 bornes de recharge, tandis que la France en compte un peu plus de 100 000.

Selon les dernières données sur la disponibilité des bornes de recharge publiques, la Chine se positionne en tête avec 1,76 million de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce nombre dépasse de loin les autres économies développées. De plus, la Chine se distingue par le fait qu'une proportion significative de ces bornes offre une capacité de recharge rapide, avec 760 000 d'entre elles équipées pour cela. La Corée du Sud se classe en deuxième position avec un total de 201 000 bornes de recharge, mais seulement 21 000 d'entre elles prennent en charge la recharge rapide.

Les États-Unis à la troisième place, derrière la Chine et la Corée du Sud

Les États-Unis se classent en troisième position mondiale avec un total de 128 000 bornes de recharge accessibles au public. Cela signifie que la Chine possède plus de 14 fois le nombre de bornes de recharge électrique que les États-Unis. Même en prenant en compte la densité des bornes de recharge par rapport à la population, la Chine reste en tête, car sa population n'est que légèrement plus de quatre fois supérieure à celle des États-Unis. De plus, parmi les 128 000 bornes de recharge aux États-Unis, seulement 28 000 permettent la recharge rapide.

Parmi les dix premiers pays, on retrouve également des pays d'Europe occidentale et le Japon. Les Pays-Bas et la France occupent respectivement la quatrième et la cinquième place, avec 124 300 et 83 700 bornes de recharge publiques. En ce qui concerne les bornes de recharge rapide, la France en compte 9 700, tandis que les Pays-Bas en ont 4 300.

L'Allemagne et le Royaume-Uni occupent ensuite la sixième et septième position, avec respectivement 77 000 et 50 600 bornes de recharge. L'Italie se classe huitième avec 37 500 bornes. Le Japon et la Norvège complètent le top 10 avec 29 400 et 24 100 bornes de recharge. Il convient de noter que la Norvège possède davantage de bornes de recharge rapide que plusieurs autres pays de la liste.

La Chine en tête de la révolution électrique

Il est devenu indéniable depuis un certain temps que les véhicules électriques représentent l'avenir de l'industrie automobile. Ces dernières années, de nombreux pays ont également pris des mesures pour encourager la transition vers les véhicules électriques, telles que des incitations financières et des subventions. Cependant, aucun pays ne semble être aussi bien préparé que la Chine pour entrer pleinement dans l'ère de la mobilité électrique. Avec son impressionnant nombre de 1,8 million de bornes de recharge publiques, la Chine se distingue sans conteste des autres nations en termes d'infrastructure pour les véhicules électriques.