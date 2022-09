La Chine en tête des ventes de voitures électriques au premier semestre 2022

Le marché automobile chinois est le plus ouvert à l’électrique d’après les données fournies par Inovev. Sur le premier semestre, 19 % des véhicules vendus étaient 100 % électriques et 28 % étaient électrifiés.

Le véhicule électrique remporte un succès mitigé selon les pays et régions du monde. En plein développement dans certains, il reste inexistant dans d’autres. À l’issue du premier semestre 2022, la Chine a pris la tête du classement mondial selon les données fournies par Inovev. En effet, 19 % des véhicules neufs vendus au cours des six premiers mois de l’année étaient 100 % électriques. Ils n’étaient que 9 % au premier semestre 2021. Cette proportion est d’autant plus importante qu’elle se situe sur un marché qui devrait atteindre 21 millions de véhicules sur toute l’année 2022. Derrière cette locomotive, l’électrique a séduit 12 % des consommateurs européens au cours du premier semestre. Cependant, la hausse des ventes de modèles électriques intervient sur un marché en retrait, ce qui donne une part de marché en augmentation de 50 % mais des volumes en progression de 16 %.

L’Europe reprend la tête sur les véhicules électrifiés

En intégrant les véhicules électrifiés au classement, l’Europe passe devant la Chine d’une courte tête. Sur le premier semestre, véhicules électriques et électrifiés ont représenté 28 % des ventes globales sur le Vieux Continent. Ces mêmes véhicules ont atteint 27 % des immatriculations totales en Chine. En volumes, l’Empire du Milieu conserve cependant la tête, grâce à l’importance de son marché. En revanche, le troisième grand marché mondial reste largement en retrait. En effet, l’électrification ne concerne que 13 % des véhicules neufs aux États-Unis. L’une des différences entre les marchés européen et chinois réside également dans le succès de la technologie hybride rechargeable. Si cette dernière stagne en Europe, elle progresse en Chine, puisqu’elle est passée de 2 % des ventes au premier semestre 2021 à 5 % cette année. Un écart qui s’explique sans doute par la mauvaise image des PHEV en Europe.