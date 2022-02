La Chine, paradis de l’essence

La Chine est l’un des grands marchés mondiaux les plus en vue en matière d’électrification. L’offre en matière de véhicules électriques à batterie (BEV) est beaucoup plus large et diversifiée qu’en Europe. La qualité et le niveau de sécurité de certains de ces modèles diffère sans doute également par rapport aux productions étrangères. Au-delà de cet écart, l’offre plus large et moins onéreuse permet de motoriser plus vite la population locale. Ainsi, selon les données fournies par Inovev, les ventes de voitures électriques sont passées de 5 % en 2020 à 13 % en 2021. Sur un marché annuel supérieur à 26 millions de voitures, ces pourcentages prennent tout de suite une autre dimension. En effet, 2 751 755 voitures 100 % électriques ont été vendues sur ce marché en 2021.

Peu de diesel, beaucoup d’essence

Sur l’ensemble du marché du véhicule neuf en Chine, l’essence constitue donc le principal carburant. Ce type de motorisation atteignait 76 % des ventes en 2020 et représentait toujours 67 % des ventes en 2021. Si la baisse se poursuit chaque année, sa part reste importante. Une domination qui s’explique aussi par un poids inférieur du diesel dans le pays depuis de nombreuses années. Ce carburant ne représentait ainsi que 15 % des ventes l’année dernière. Dans une moindre mesure, les véhicules hybrides et hybrides rechargeables ont contribué à la transformation du parc. Leurs ventes ont légèrement progressé en 2021, tout en représentant respectivement 2 % et 3 % des voitures neuves. Les modèles 100 % électriques ont pris le dessus grâce à l’étendue de l’offre, à l’image des trois meilleures ventes de voitures de ce type en 2021. En effet, la première place est revenue à la Wuling Hong Guang Mini EV, vendue à partir de 4 000 euros, tandis que les Tesla Model 3 et Model Y ont pris les deuxième et troisième places. La Wuling a même pris la première place du marché, toutes énergies confondues. La première voiture thermique a donc dû se contenter du deuxième rang.