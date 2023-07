La Chine relance la guerre des prix sur les véhicules électriques

Volumes ou profits ? Telle est l'épineuse question à laquelle doivent régulièrement répondre les constructeurs automobiles présents en Chine, et notamment ceux évoluant sur le marché du 100 % électrique, particulièrement dynamique dans ce vaste territoire.

En vue de devenir champion des ventes de véhicules électriques, le constructeur américain Tesla s’est lancé fin 2022 dans une véritable guerre des prix en baissant drastiquement les tarifs de ses Model 3 et Model Y… entraînant dans son sillage plus d’une vingtaine d’autres constructeurs (Xpeng, Nio, Great Wall Motor, Geely, Chery Automobile mais aussi Ford, Toyota, GM, Nissan, Stellantis, …) bien décidés à « rester plus compétitifs et stimuler la demande », au risque de « menacer la rentabilité de l'ensemble du secteur ». Ce qui a affolé les dirigeants du secteur automobile.

Un pacte de non-agression entre constructeurs automobiles contraire aux lois anti-trust chinoises

« En mars, l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a exhorté les constructeurs automobiles et les autorités locales à limiter les réductions de prix pour assurer un développement stable du marché », rappelle l’agence Reuters.

De fait, une quinzaine d'acteurs – dont Tesla, BYD, Nio, Xpeng, Geely, SAIC Motor, GAC Group, Dongfeng Motor et FAW Group – s'étaient accordés sur une sorte de pacte de non-agression économique. Autrement dit, une trêve dans la guerre des prix appliqués aux véhicules électriques déclenchée quelques mois plus tôt.

Or, cet engagement à « ne pas perturber la concurrence loyale sur le marché par des prix anormaux » est considéré comme anti-concurrentiel par les autorités chinoises, qui peuvent voir là une forme d'entente sur les prix.

Les prix des véhicules électriques chinois revus à la baisse

Dans le cadre du China Auto Forum organisé entre les 5 et 7 juillet derniers, l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) s'est donc employée à casser cet accord, sous le contrôle du ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information.

En réaction à ce revirement de situation, Tesla a annoncé un nouveau rabais d'environ 500 euros sur ses Model 3 et Model Y. De son côté, la co-entreprise SAIC-Volkswagen a lancé une offre promotionnelle agressive sur la compacte ID.3, avec des prix en baisse de 22 à 27 %. Ce qui place le modèle d'entrée de gamme à près de 16 000 euros, contre 20 500 euros précédemment. Idem chez FAW-Volkswagen avec d'importantes remises sur les ID.4 et ID.6 Crozz, désormais proposés aux alentours de 23 000 à 24 000 euros.