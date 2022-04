La Citroën Ami inspire le retour de la Fiat Topolino

L’Ami fait des émules. Alors que le quadricycle électrique de Citroën a dérivé en version Cargo, en finition aventurière avec la Buggy Concept et même en mouture allemande, se rebaptisant pour l’occasion Opel Rocks-e, voilà qu’il aura droit à sa variante italienne. Selon les informations du site Automotive News, la marque Fiat – qui a rejoint l’entité Stellantis avec Citroën et Opel – envisage de faire renaître sa Topolino en prenant donc pour base la Citroën Ami. Un premier prototype du modèle aurait même déjà été montré aux concessionnaires du constructeur transalpin et serait un dérivé plus chic et raffiné avec toit ouvrant.

La nostalgie fait recette

Le surnom Topolino, qui se traduit par « petite souris » et fait référence au personnage de Mickey Mouse, a été donné pour la dernière fois il y a plus de 60 ans. Cette appellation emblématique fut surtout attribuée à la toute première Fiat 500, commercialisée entre les années 1930 et les années 1950. Avec ce nouveau modèle qui conservera les dimensions et la dotation technique de la Citroën Ami, avec son moteur de 8 ch, sa batterie de 5,5 kWh offrant une autonomie certifiée WLTP de 75 kilomètres et une vitesse limitée à 45 km/h, Fiat dote sa gamme d’une nouvelle solution 100 % électrique.

Comme l’Ami et la Rocks-e, le modèle cabriolet serait produit à Kénitra au Maroc pour une commercialisation en 2023. Il sera également accessible sans permis pour les jeunes conducteurs en devenir pour un usage essentiellement urbain et périurbain. Toutefois, contrairement au quadricycle de Citroën, la Topolino 2.0 n’aurait pas de version utilitaire prévue à son catalogue. Quoi qu'il en soit, à l'image de Renault avec sa R5, il semble que la nostalgie fasse recette dans un milieu automobile bouleversé... à condition d'être modernisée !