La Citroën Ami s’aménage pour les personnes à mobilité réduite

Dans le cadre du salon Autonomic Paris 2023, qui se tient à la Porte de Versailles du 6 au 8 juin, la marque aux chevrons présente « Ami for All », la déclinaison adaptée aux personnes à mobilité réduite de son célèbre quadricycle.

C’est avec l’ambition de « redonner de l’autonomie et de la liberté à ceux qui l’ont perdu au travers d’une solution de mobilité électrique compacte, sans permis et facile à conduire » que Citroën a pensé son Ami en « Ami for All ». Après l’Ami Cargo pour les pros et l’Ami Buggy pour les aventuriers, ce prototype développé en collaboration avec la société PIMAS, spécialiste en transformation de véhicules PMR, intègre ainsi des adaptations mécaniques et fonctionnelles s’adressant notamment aux personnes en fauteuil roulant.

Citroën se veut inclusif

L’« Ami for All » avance en effet des évolutions techniques telles que l’augmentation de l’angle d’ouverture de la porte ou un équipement de transfert du fauteuil au siège avec planche et sangles.

Le quadricycle propose aussi la gestion mécanique et manuelle de l’accélération et du freinage ainsi qu’une boule au volant visant à faciliter la conduite. Enfin, un système d’attache ingénieux peut également permettre le transport du fauteuil roulant dans l’habitacle ou à l’extérieur. En somme, l’adaptation PMR d’« Ami for All » étant standardisée par PIMAS, elle se monte facilement quelle que soit la version de l’Ami retenue par le client.

>> A LIRE AUSSI : Handiconduite : la liberté retrouvée

En redonnant de l’indépendance à ceux qui l’ont perdue et la possibilité de ne plus avoir besoin des transports en commun – souvent peu accessibles – ou d’une tierce personne pour se déplacer, « l’Ami for All répond parfaitement à la philosophie d’Ami être une réponse concrète de l’accès à la mobilité pour tous » souligne Thierry Koskas, directeur général de Citroën.

Cette initiative, issue du programme Star*up, un incubateur d’idées qui donne les moyens aux employés de Stellantis de soumettre leurs idées innovantes, devrait bientôt voir le jour de série. Pour cause : « nous travaillons pour rendre ce projet réalisable à court terme », assure Thierry Koskas.