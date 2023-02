La Commission européenne veut réduire de 90 % les émissions des poids lourds d'ici à 2040

Les normes actuelles qui régissent le cadre des émissions des poids lourds datent de 2019 et ne concordent plus avec les objectifs de l'Union européenne pour le climat. Les nouvelles propositions de la Commission européenne sont, elles, dans la lignée des ambitions du Fit for 55, ainsi qu'à l'accord de Paris. Elles doivent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports en instaurant progressivement des normes d'émissions de CO2 plus strictes pour quasiment tous les véhicules utilitaires neufs tous les cinq ans :

45 % de réduction des émissions à compter de 2030.

65 % de réduction des émissions à compter de 2035.

90 % de réduction des émissions à compter de 2040.

La Commission européenne propose également que les bus urbains neufs soient à émission nulle dès 2030.

Mobilians veille au grain

Pour soutenir cette proposition, les investissements doivent être orientés vers les véhicules à zéro émission et les infrastructures de recharge et de ravitaillement. La Commission européenne a déjà proposé le règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs afin de développer les infrastructures de recharge nécessaires pour soutenir la transition écologique du secteur des véhicules utilitaires lourds. En particulier, elle a proposé d'installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers : tous les 60 km pour la recharge électrique et tous les 150 km pour le ravitaillement en hydrogène. La Commission travaille activement avec les co-législateurs afin de conclure rapidement les négociations sur ces propositions. En parallèle, ces propositions impliquent la réduction de la demande de combustibles fossiles importés et viennent renforcer les économies d'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur des transports de l'UE. Elles soutiennent également l'industrie européenne des technologies propres et la compétitivité à l'échelle mondiale. Le texte proposé doit désormais entrer en négociation entre les États membres. En attendant, Mobilians indique suivre avec attention les investissements réalisés par les acteurs de sa branche de distribution en véhicules industriels nécessitant, de manière impérative, un environnement stable et sécurisé, en cohérence avec les réalités du marché et les besoins de ses clients. « Cette trajectoire pose plusieurs types de défis considérables, qui devront être relevés simultanément, parmi lesquels : la rapidité de la conversion du transport routier, ultra-majoritairement au diesel, le recours à de l'hydrogène "vert", l'installation massive d'infrastructures de recharge adaptées, la capacité des transporteurs à renouveler leurs équipements, et la soutenabilité de cette politique pour nos finances publiques », commente Xavier Horent, délégué général de l'organisation professionnelle.