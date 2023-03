« La concrétisation de l'Alliance a restauré la confiance dans le réseau Mitsubishi », selon Patrick Gourvennec (Mitsubishi Motors France)

Entretien avec Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors France, suite à l’annonce du plan produits de Mitsubishi dans le monde et plus particulièrement en Europe où la marque renforce sa présence, aidée en cela par l’Alliance avec le groupe Renault et Nissan.

Auto Infos : Quels sont les grands axes de votre plan baptisé « Challenge 2025 » dévoilé la semaine dernière ?

Patrick Gourvennec : Dans le cadre du mid-term business plan, annoncé au Japon le 10 mars dernier, Mitsubishi prévoit un gros investissement dans les cinq prochaines années avec seize nouveaux modèles, incluant neuf modèles électriques au niveau mondial. C’est pour nous quelque chose d’extrêmement important pour suivre les évolutions des normes. L’objectif intermédiaire par rapport à ce que pourrait être 2035, serait d’avoir 50 % des ventes de véhicules électrifiés d’ici 2030-2031. Cela comprend bien entendu les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Donc, on voit bien que la marque est en train de réinvestir massivement pour avoir un plan produit qui soit compatible avec nos contraintes. Ce sont de très bonnes nouvelles pour le marché français.

Auto Infos : Proposerez-vous du mild-hybrid également dans vos motorisations ?

Patrick Gourvennec : Oui, le mild-hybrid existe sur le nouvel ASX que nous avons lancé en mars et sur la future Colt également. Le mild-hybrid sera plutôt présent sur le segment B, en sachant que le nouvel Outlander sera commercialisé en hybride rechargeable.

Auto Infos : Si on fait le point en Europe et en France, tout particulièrement, Mitsubishi aura une nouvelle gamme dès 2023 ?

Patrick Gourvennec : Oui, nous avons notre gamme qui s’enrichit. Au niveau des plateformes, nous lançons cette année le SUV ASX (sur la base du Captur) et la nouvelle Colt (issue de Clio). Finalement, outre ces deux modèles, nous bénéficions de la Space Star (segment A) et de l’Eclipse Cross (segment C-SUV). Nous allons donc couvrir un peu plus de 50 % du marché quand on ne couvrait pas tout à fait 10 % l’année dernière à la même période.

Auto Infos : En janvier dernier, le retour de l’Outlander PHEV en Europe était encore très incertain. Son retour annoncé dans le cadre de ce plan est la bonne nouvelle pour Mitsubishi ?

Patrick Gourvennec : C’est la très bonne surprise. Cela confirme la stratégie de Mitsubishi qui vise à utiliser le savoir-faire de Renault sur l’Europe et continuer à développer sa technologie quatre roues motrices et hybride rechargeable avec l’Outlander. D’ici à la fin de l’année prochaine, nous aurons une gamme très renforcée sur le marché des véhicules électrifiés.

Auto Infos : Ce nouvel Outlander PHEV est basé sur une plateforme Nissan ?

Patrick Gourvennec : La technologie PHEV est issue de Mitsubishi. En revanche, la plateforme est partagée avec Nissan.

Auto Infos : Ce gros SUV du segment D n’est-il pas un peu l’ADN de la marque ?

Patrick Gourvennec : Oui, la technologie PHEV émane de Mitsubishi par rapport aux trois entités. Nous avions choisi cette technologie depuis très longtemps. Cela correspond à une bonne partie de notre clientèle qui nous a fait confiance sur l’ancien Outlander. Ce modèle serait sensiblement de la même longueur avec un format plus large et un look plus imposant par rapport à l’ancien véhicule.

Auto Infos : Comment démarrent les commandes de l’ASX ?

Patrick Gourvennec : Les premières commandes ont démarré le week-end dernier mais les voitures sont encore en transit.

Auto Infos : Comment réagit le réseau ? Qu’est-ce que cela signifie sur le terrain ?

Patrick Gourvennec : Cela nous permet de reprendre notre place dans la tête des distributeurs tout d’abord. Nous rallumons l’étincelle éteinte depuis quelques années. Lors de la présentation de l’ASX, les vendeurs ont très bien réagi. Avec nos cinq ans de garantie, nous avons en plus des éléments de différenciation importants. Nous avons désormais des perspectives importantes en France. C’est un cercle vertueux qui nous permet de progresser.

Auto Infos : Combien visez-vous de points de vente à terme ?

Patrick Gourvennec : Nous avons aujourd’hui 130 points de vente, nous en visons 150 à terme. Nous recevons pas mal de candidatures sur les zones qui étaient restées en friche. Nous en recevons très régulièrement. C’est parfait ! La confiance est revenue.

Auto Infos : Comment se déroule ce début d’année 2023 pour la marque ?

Patrick Gourvennec : Au cumul, nous sommes à + 92 % en prise de commandes sur l’Eclipse Cross et + 6 % sur la Space Star. Nous avons fait de très bonnes portes ouvertes le week-end dernier, notamment sur l’Eclipse Cross. On ressent une dynamique commerciale même si nous avons encore du chemin à parcourir sur l’ensemble du réseau. Lequel réclame plus de voitures, c’est un état d’esprit qui a changé au niveau national.

Auto Infos : Quid des livraisons ? Avez-vous des garanties ?

Patrick Gourvennec : C’est encore très compliqué. Nous avons des réassurances sur des volumes mais tout cela demande à être confirmé. Nous n’avons pas de certitudes absolues en matière de logistique mais je sens que cela va mieux. Nous avons des garanties en revanche sur les volumes sur lesquels nous nous sommes engagés, y compris pour le BtoB qui progresse fortement.

Auto Infos : Avec l’ASX, vous comptez progresser sur le canal des professionnels ?

Patrick Gourvennec : Oui, je confirme une forte demande sur le BtoB avec ce nouveau modèle. Nous allons encore privilégier le segment des particuliers mais c’est vraiment un axe de développement important pour nous au niveau des volumes et la notoriété de la marque. Nous avons désormais un effet gamme plus simple pour les équipes BtoB.

Auto Infos : Vous confirmez la commercialisation de l’Outlander PHEV en France en 2024 ?

Patrick Gourvennec : Oui, la commercialisation de l'Outlander PHEV est programmée courant 2024.