La convention nationale 2023 de Bosch Car Service a réuni 500 participants sur une île

C’est sur une île de moins d’1 km2 de l’Archipel des Embiez, dans la commune de Six-Fours-les-Plages dans le Var, que s’est tenue cette année la convention nationale de Bosch Car Service. Durant trois jours à la mi-septembre, quelque 500 participants ont pu échanger des grands thèmes de 2024. Les trois grands axes abordés dans ce cadre convivial concernaient la présentation du pack dédié aux véhicules électrifiés, le développement de la proximité avec les clients, par le biais d’animations ciblées, ainsi que la pérennisation de la compétence technique.

Du 15 au 17 septembre derniers, les participants ont profité d’un programme riche offrant animations diverses et accès au salon des partenaires, qui permet chaque année aux visiteurs de découvrir leurs offres et les solutions innovantes de Bosch. En plus des membres des ateliers de l’enseigne et de leurs distributeurs, le congrès a accueilli de nouveaux arrivants tels que Mobilians, Forvatec, Taxsaving ou encore Partoo Elis. Ces conventions sont également l’occasion de réunir les membres de la force de vente, qui « sur le terrain accompagnent les adhérents, secondés dans leur mission de proximité par les services marketing et formation », dévoile l’équipementier dans un communiqué.

Au terme de ces 3 jours, les adhérents ont repris la route, « rassurés par les pièces, équipements et service fournis par Bosch leur permettant d’apporter des réponses adaptées aux enjeux de demain et d’accompagner leur entreprise sur la voie de la mobilité du futur. » Les conventions nationales de 2016 et 2018 s’étaient respectivement tenues à Madrid (Espagne) puis à Cap Esterel, toujours dans le Var. Reste à savoir dans quel nouveau cadre ensoleillé Bosch Car Service réunira ses troupes pour la prochaine édition.