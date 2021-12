La crise des semi-conducteurs menace 10 000 emplois dans les concessions

Cette considération résulte des problèmes actuels d'approvisionnement en semi-conducteurs dans le secteur automobile. Comme le souligne Francis Bartholomé, président du CNPA, invité de l'émission Apolline Matin sur RMC : « On va vendre moins de véhicules neufs en 2021 qu'en 2020, alors qu'on s'était arrêté pendant deux mois et demi. » Selon l'étude, 10 000 emplois sont menacés. En cause : l'extension des délais de livraison, de cinq à six mois, voire un an pour certains constructeurs, qui pèse sur l'activité des concessions. Francis Bartholomé demande ainsi au gouvernement de permettre aux entreprises de recourir au chômage partiel et d'améliorer sa prise en charge, afin d'éviter la suppression de postes. Les concessions bénéficieraient alors des mêmes conditions que le secteur de l'industrie. « Je pense que ce n'est pas la solution de se séparer de nos collaborateurs. Ça n'a jamais été notre position, on a toujours essayé de former plutôt que de licencier. On demande un retour simple au chômage partiel, comme lors de la première crise en mars 2020. Une prise en charge logique, qui était de l'ordre de 84 % du salaire brut », commente le président du CNPA.

Francis Bartholomé ajoute que ce phénomène concerne également la filière dans son ensemble et ses 500 000 salariés, sans pouvoir connaître l'issue de la crise. « On sait que cette crise des semi-conducteurs peut nous emmener jusqu'en 2023 pratiquement », indique-t-il. Enfin, Francis Bartholomé souligne un dernier enjeu de taille : celui de la transition énergétique, et comment bien conseiller les automobilistes dans le choix de leur nouveau véhicule.