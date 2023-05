La Cupra UrbanRebel change de nom pour Cupra Raval

Quoi de mieux qu’un salon automobile pour faire de grandes annonces ? À l’occasion du salon de Barcelone (13 au 21 mai 2023), Seat et Cupra ont présenté leurs dernières innovations en matière de véhicules. Mais pas seulement… Effectivement, Wayne Griffiths, P-DG des deux marques, a également révélé officiellement le nom de la future citadine 100 % électrique badgée Cupra. La Cupra UrbanRebel fait donc place à la Cupra Raval dont l’appellation trouve ses racines localement. « Raval est l'un des quartiers les plus étonnants de Barcelone, a expliqué le dirigeant. Aujourd'hui, nous sommes fiers que la future citadine électrique de la marque porte son nom et incarne son âme ». Et d’ajouter : « La Cupra Raval n'est pas une voiture comme les autres. C'est une invitation pour la nouvelle génération qui recherche quelque chose de mieux. Une citadine à contre-courant et 100 % électrique, avec un caractère propre et qui est liée à la 'Gen Z'. Quelque chose de plus émotionnel ».

La Raval sera bien produite à Martorell dès 2025. Pour ce faire, l’entreprise a d’ailleurs prévu d’investir 3 milliards d'euros dans la transformation de ses installations pour favoriser le passage à l’ère électrique. Le site industriel produira à partir de cette date des voitures électriques basées sur la plateforme MEB Small du groupe Volkswagen.

D’autres présentations publiques

À l'occasion de l'Automobile Barcelona, Cupra a également présenté aux visiteurs la Cupra DarkRebel, ainsi que la Cupra Tavascan. Notons que le premier SUV 100 % électrique de la marque a été dévoilé en avant-première le 21 avril à Berlin. Le groupe espagnol compte plus que jamais sur la nouvelle gamme de Cupra qui s’agrandit d’année en année. Les performances commerciales prouvent d’ailleurs que cette stratégie est payante : Cupra a immatriculé 46 600 unités au cours du premier trimestre 2023, soit 83 % de plus que sur la même période en 2022. L’an passé, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, soit 40 % du total de l'entreprise. La jeune pousse Cupra devient ainsi l'une des marques à la croissance la plus rapide en Espagne et en Europe.