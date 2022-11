La Dacia Sandero double la Renault Clio sur 10 mois

Les données du marché français pour le mois d’octobre et les dix premiers mois de l’année viennent d’être publiées par la PFA et AAA Data. Selon ces statistiques, la Peugeot 208 conserve solidement la tête du marché français des voitures particulières neuves, avec 76 606 unités écoulées entre janvier et octobre. Après des années de lutte au coude à coude avec sa rivale de la marque au losange, la berline de segment B de Peugeot a pris le dessus dans les immatriculations. Le Renault Clio vient même de perdre sa deuxième place sur 10 mois, au profit de la Dacia Sandero. Depuis le début de l’année, il s’est vendu 52 339 Sandero et 51 939 Clio. La Dacia a donc doublé sa cousine de chez Renault d’une courte tête. Le résultat sur l’année dépendra des deux prochains mois mais ce dernier devrait être indécis jusqu’au bout. Au-delà de cette proximité, il faut préciser que la Sandero compte essentiellement sur une clientèle de particuliers, contrairement à la Clio.

La Citroën C3 en embuscade

La Clio se retrouve à portée de tir de la Citroën C3, qui cumule 49 633 unités depuis le début de l’année. Les deux mois restants ne devraient cependant pas suffire pour doubler la Renault. Pour la marque aux chevrons, la C3 est l’arbre qui cache la forêt. En effet, le deuxième modèle le plus vendu chez Citroën est la C3 Aircross, avec 17 552 exemplaires. Au cinquième rang, figure le premier crossover/SUV du marché. Il s’agit du Peugeot 2008, commercialisé à 43 246 unités. Il devance le Renault Captur, vendu à 38 220 exemplaires. Le septième rang est occupé par la Peugeot 308, qui représente le premier véhicule du segment C dans le classement. Avec 34 728 modèles écoulés, cette nouvelle génération de 308 dépasse son grand frère 3008, vendu à 29 033 exemplaires. Enfin, les deux derniers protagonistes de ce top 10 sont le Dacia Duster et le Renault Arkana. Tous deux sont quasiment à égalité, avec 25 923 unités pour le premier nommé et 25 676 pour le second. Au-delà de ces dix meilleures ventes, il est intéressant de noter la bonne tenue des Toyota Yaris et Yaris Cross, qui figurent aux 12ème et 14ème rangs, avec 23 592 et 18 933 exemplaires.