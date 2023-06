La Dacia Sandero en tête des immatriculations en mai 2023

La Dacia Sandero a conquis la première place des immatriculations auprès des clients particuliers au mois de mai, selon les données fournies par AAA Data. Dans ce marché du véhicule neuf porté par de nombreuses livraisons longtemps retardées, le classement évolue d’un mois à l’autre, au gré des productions et de l’amélioration de la chaine logistique. Cependant, Sandero, Duster, Jogger et Spring figurent régulièrement parmi les voitures les plus vendues d’un mois sur l’autre. Des positions qu’elles partagent avec les Renault Clio et Captur, ainsi que les Peugeot 208, 2008 et 3008. L’un des nouveaux venus confirme son statut en ce mois de mai, puisque la Tesla Model Y échoue au pied du podium. La marque américaine a trouvé un second souffle grâce à une production plus en phase avec son niveau de commandes. La montée en cadence de l’usine de Berlin devrait aider Tesla à répondre plus rapidement à ses clients. Depuis ce début d’année, le nombre total de Model Y livrés à particuliers atteint 13 405 unités, ce qui place le véhicule au 10ème rang des ventes.

La Peugeot 208 en tête sur cinq mois

Sur les cinq premiers mois de l’année, la Peugeot 208 conserve la tête des immatriculations, avec 38 456 exemplaires livrés. La Clio arrive au deuxième rang, avec 35 234 unités, devant la Dacia Sandero, qui cumule 28 828 immatriculations. Pour mémoire, cette dernière ne bénéficie pas encore de la même pénétration auprès des flottes et des professionnels que ses deux concurrentes. Au pied du podium, figure la Citroën C3, qui maintient, tant bien que mal, la marque dans le Top 10, avec 23 380 unités écoulées. Les deux SUV de segment B se suivent aux 5ème et 6ème rangs, avec respectivement 22 766 et 19 748 exemplaires. La Peugeot 308 arrive ensuite au 7ème rang, avec 18 978 unités, devant le 3008 et ses 14 588 exemplaires. Enfin, le Duster figure au 9ème rang, avec 13 520 voitures livrées. A noter l’arrivée du SUV Renault Austral à la 11ème place, avec 13 156 immatriculations. L’Arkana se retrouve ainsi au 13ème rang, avec 12 788 unités.